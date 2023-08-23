Zambak bitkisi öksürük ve bronşite iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan bronşite iyi gelen zambak bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Zambak bitkisi öksürük ve bronşite iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan bronşite iyi gelen zambak bitkisinin faydaları dikkat çekti.

BRONŞİT NEDİR?

Bronşlar dışarıdan solunum yoluyla aldığımız havayı, kanın oksijenlendirildiği alveol denilen keseciklere taşıyan geniş ve orta genişlikteki hava yollarıdır. Bronşit ise işte bu bronşların bir takım etkenler nedeniyle inflamasyonu, yani yangılanmasıdır. Bu yangılanma esnasında bronşları içeriden kaplayan mukoza adı verilen tabaka ödemlenerek kalınlaşır ve mukus denilen yapışkan sıvıyı daha fazla üretir; bunun sonucunda hava alveollere rahatça ulaşamaz.

BRONŞİT BELİRTİLERİ

-Sarı veya yeşil balgam

-Ateş

-Burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı gibi enfeksiyonların sebep olabileceği diğer bulgular

-Kronik bronşitte ise, akut bronşitten farklı olarak;

-Sık tekrarlayan şiddetli akciğer enfeksiyonları

-Düşük oksijen seviyelerinden dolayı gelişen siyanoz (cildin, özellikle ağız, göz ve tırnak çevresinde mavimsi bir renk)

-Sürekli yorgunluk hali

-Egzersiz yaparken veya hareket ederken gelişen nefes darlığı gibi belirtiler bulunabilir.

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