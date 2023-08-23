Zambak bitkisi neye iyi geliyor?

Vücut ağrılarına iyi gelen zambak bitkisinin faydaları dikkat çekti. Zambak bitkisiyle ilgili tüm detaylar…

Zambak bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Vücut ağrılarına iyi gelen zambak bitkisinin faydaları dikkatlerden kaçmadı.

Zambak bitkisiyle ilgili tüm detaylar…

ZAMBAK BİTKİSİ NEDİR?

Zambakgiller familyasından; soğanı pullu, dik gövdeli, güzel ve iri çiçekli bir bitkidir.

50 kadar türü vardır. Beyaz zambak 1 metre kadar boylanabilir. Çiçekleri beyazdır. Kırmızı zambak yüksek dağlarda bulunur. Trabzon zambağı Doğu Karadeniz bölgesinde yetişir. Ev ilaçlarında beyaz zambak kullanılır.

ZAMBAK BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Zambak kökü haşlanıp nasıra bağlanırsa kökünden söker.

- Vücut ağrılarını dindirir.

-Diş ağrılarını ve iltihaplarını giderir.

-Şişlikleri indirir.

-Baş ağrısı ve kulak ağrısını giderir.

-Öksürük ve bronşite fayda sağlar.

-Zambak kökü kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

- Zambak yağı hamilelik ve güneş lekelerini geçirir.

-Zambak kökü kaynatılıp yaralara pansuman yapılır.

İlgili Haberler
Zambak bitkisi hamilelik ve güneş lekelere iyi geliyor
Zambak bitkisi nasırı böyle kökünden söküyor
Günde 1-2 bardak yetiyor. İşte kilo verdiren mucize ot
1 kaşığı bile cildi yaşlanmaya karşı koruyor. Bitkilerin kralı ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Son Haberler
36 bin Kırtasiyeci kapısına kilit vurdu Ekonomi
36 bin Kırtasiyeci kapısına kilit vurdu
Galatasaray ve Fenerbahçe'den Çanakkale'ye geçmiş olsun mesajı Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'den Çanakkale'ye geçmiş olsun mesajı
Çanakkale’deki yangından korkan kedi ve köpek beraber saklandı Yaşam
Çanakkale’deki yangından korkan kedi ve köpek beraber saklandı
Zambak bitkisi diş ağrılarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Zambak bitkisi diş ağrılarına iyi geliyor
Türkiye ile Irak petrol ihracatında anlaşamadı Ekonomi
Türkiye ile Irak petrol ihracatında anlaşamadı
İstanbul'da 19 ilçe karanlığa gömülecek. İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar Güncel
İstanbul'da 19 ilçe karanlığa gömülecek. İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar
Müzik dünyasının acı kaybı Güncel
Müzik dünyasının acı kaybı