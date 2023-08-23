Zambak bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk
İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.
Vücut ağrılarına iyi gelen zambak bitkisinin faydaları dikkatlerden kaçmadı.
Zambak bitkisiyle ilgili tüm detaylar…
ZAMBAK BİTKİSİ NEDİR?
Zambakgiller familyasından; soğanı pullu, dik gövdeli, güzel ve iri çiçekli bir bitkidir.
50 kadar türü vardır. Beyaz zambak 1 metre kadar boylanabilir. Çiçekleri beyazdır. Kırmızı zambak yüksek dağlarda bulunur. Trabzon zambağı Doğu Karadeniz bölgesinde yetişir. Ev ilaçlarında beyaz zambak kullanılır.
ZAMBAK BİTKİSİNİN FAYDALARI
-Zambak kökü haşlanıp nasıra bağlanırsa kökünden söker.
- Vücut ağrılarını dindirir.
-Diş ağrılarını ve iltihaplarını giderir.
-Şişlikleri indirir.
-Baş ağrısı ve kulak ağrısını giderir.
-Öksürük ve bronşite fayda sağlar.
-Zambak kökü kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.
- Zambak yağı hamilelik ve güneş lekelerini geçirir.
-Zambak kökü kaynatılıp yaralara pansuman yapılır.