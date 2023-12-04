Zambiya'da toprak kayması. 7 madenci öldü

Zambiya'da aşırı yağışlarla birlikte toprak kaymaları meydana gelirken, yasa dışı şekilde açılan bir madende göçük oluştu. 7 madenci hayatını kaybetti 20 ise henüz bulunamadı.

Merve Elçi KAYNAK: Haber Merkezi
Zambiya'da toprak kayması. 7 madenci öldü

Zambiya’da yaşanan şiddetli yağmurlar beraberinde felaketi de getirdi. Bir bakır madeninde yasa dışı şekilde faaliyet gösteren madencilerin çalıştığı alanda toprak kayması meydana geldi. Yaşanan toprak kaymasıyla birlikte 7 madencinin öldüğü, 20’den fazla madencinin ise kayıp olduğu açıklandı. Yetkililer, kayıp madencilerin de hayatlarını kaybetmiş olma ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtti.

Polis, Perşembe gecesi geç saatlerde meydana gelen heyelandan sonra henüz herhangi bir cesede ulaşılmadığı bilgisini verirken kurbanların çoğunun boğulduğu düşünülüyor.

Polise göre madenciler, başkent Lusaka'nın yaklaşık 400 kilometre kuzeyinde, bakır şehri olarak bilinen Chingola'daki Seseli açık ocak madeninde bakır madeni için kazı yapıyordu. Polis, toprak kaymalarının Perşembe günü saat 21.00 ile 22.00 arasında meydana geldiğini söyledi.

Polis yetkilileri, teyit edilen yedi kurbanın isimlerini aileleriyle paylaşırken ve tünellerdeki tüm madencilerin öldüğünden şüphelenildiğini açıkladı.

screenshot-2.png

Öne Çıkanlar
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Son Haberler
Kara para aklayan fenomenleri köşeye sıkıştıracak ekip. 100’den fazla fenomen savcılıkta Gündem
Kara para aklayan fenomenleri köşeye sıkıştıracak ekip. 100’den fazla fenomen savcılıkta
Diyanet İşleri eski Başkanı Lütfi Doğan hayatını kaybetti Gündem
Diyanet İşleri eski Başkanı Lütfi Doğan hayatını kaybetti
Ter temiz yaparak cildi parlatıyor. İşte dikkat çeken o ot Şifalı Bitkiler
Ter temiz yaparak cildi parlatıyor. İşte dikkat çeken o ot
NASA 2027'ye kadar uzaya astronot gönderemeyecek. Nedeni belli oldu Teknoloji
NASA 2027'ye kadar uzaya astronot gönderemeyecek. Nedeni belli oldu
Meksika'da köpekbalığı dehşeti Dünya
Meksika'da köpekbalığı dehşeti
Diyanet açtığı sergi için 1 milyon 400 bin lira harcadı. Tasarruf Genelgesi yine lafta kaldı Gündem
Diyanet açtığı sergi için 1 milyon 400 bin lira harcadı. Tasarruf Genelgesi yine lafta kaldı
Stres attıran gerginliği alan ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Stres attıran gerginliği alan ot ortaya çıktı