Zambiya'da toprak kayması. 7 madenci öldü

Zambiya’da yaşanan şiddetli yağmurlar beraberinde felaketi de getirdi. Bir bakır madeninde yasa dışı şekilde faaliyet gösteren madencilerin çalıştığı alanda toprak kayması meydana geldi. Yaşanan toprak kaymasıyla birlikte 7 madencinin öldüğü, 20’den fazla madencinin ise kayıp olduğu açıklandı. Yetkililer, kayıp madencilerin de hayatlarını kaybetmiş olma ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtti.

Polis, Perşembe gecesi geç saatlerde meydana gelen heyelandan sonra henüz herhangi bir cesede ulaşılmadığı bilgisini verirken kurbanların çoğunun boğulduğu düşünülüyor.

Polise göre madenciler, başkent Lusaka'nın yaklaşık 400 kilometre kuzeyinde, bakır şehri olarak bilinen Chingola'daki Seseli açık ocak madeninde bakır madeni için kazı yapıyordu. Polis, toprak kaymalarının Perşembe günü saat 21.00 ile 22.00 arasında meydana geldiğini söyledi.

Polis yetkilileri, teyit edilen yedi kurbanın isimlerini aileleriyle paylaşırken ve tünellerdeki tüm madencilerin öldüğünden şüphelenildiğini açıkladı.