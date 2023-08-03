Zamlara dayanamadılar. 2 bin tanesi kapandı

Akaryakıt gelen zam yağmurunun ardından 2022'nin son aylarından bu yana yaklaşık 2 bin bayi kapandı.

Zamlara dayanamadılar. 2 bin tanesi kapandı

Seçimden önce ufak ufak gelen zamlar gelmişti. Ancak seçimden sonra akaryakıt fiyatları zam yağmuruna tutuldu. Sadece bu değil enerji maliyetlerindeki artış, POS işlemlerinde bankalara ödenen komisyon, nakliye, teminat mektubu zorunluluğu ve asgari ücret zamları, akaryakıt sektöründe bayileri zorladı.

Dünya gazetesinden Nurdoğan Arslan Ergün’ün haberine göre, sektörün sorun ve beklentilerini değerlendiren Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) Başkanı Murat Bilgin, “Türkiye’nin 7/24 çalışan en büyük vergi dairesiyiz. Bu vergileri toplarken maalesef yaşama şansı verilen bir kar marjımız yok. Ciddi bir sermaye erozyonumuz var” dedi.

Sıkıntıların kaynağının geçmişten geldiğini dile getiren Bilgin, son zamlar ve düzenlemelerle erozyonun had safhaya ulaştığını söyledi.

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2 BİN BAYİ KAPANDI

Akaryakıt sektöründe 13 binden fazla işletme faaliyet gösterirken maliyetler nedeniyle yaklaşık 2 bin bayi kapandı.

Bir bayide ortalama 15 kişi çalışırken toplam istihdam 195-200 bin olarak tahmin ediliyor. Bayilerde kapanmaların devam etmesi durumunda istihdamda da kayıplar yaşanacağı vurgulanıyor.

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