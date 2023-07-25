Zaniolo saç baş yoldurdu Cim Bom gafil avlandı. Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç, Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı Zalgiris maçını yazdı...

Zaniolo saç baş yoldurdu Cim Bom gafil avlandı. Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda kozlarını paylaşan Galatasaray, geriye düştüğü maçta Abdülkerim ve Halil'in golleriyle güldü. Ancak 90+1'de Kazlauskas'ın golüne engel olamayan temsilcimiz sahadan beraberlikle döndü.

Son şampiyon Galatasaray için rahat geçeceğini planladığımız bir maçtı Zalgiris mücadelesi... Nitekim Aslan mücadeleye hızlı başlayan ve hem topa hakim olup hem de oyunu domine eden taraftı. Henüz tam anlamıyla oturmayan ve takviyeler yapılacak bir kadro ile sahada olan Galatasaray, bu durumlar sebebiyle rakibine elde olmadan fırsatlar da tanıdı.

ZANIOLO İKİ FIRSATI KAÇIRDI
İlk yarı boyunca Zalgiris de Galatasaray da soyunma odasına önde gidebilirdi. 30'lu dakikaların ortalarında Zaniolo üst üste iki önemli fırsattan faydalanamadı ve Galatasaray taraftarı ekran başında saç baş yoldu. Ev sahibi ekipte Galatasaray gibi bir ekibi ağırlamanın heyecanı hem takıma hem de tribünlere yayılmıştı. Tamamı dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada Galatasaray seyircileri de takımlarını yalnız bırakmadı.

ZALGIRIS ALAN SAVUNDU
Zalgiris iyi kapandı ve Cimbom'a açık alan bırakmadan devre boyunca gol yememeyi başardı. Takım boyunu kısa tutan Litvanlar, Aslan'a çok fırsat tanımadı. Yine de ibre ve oyundaki ağırlık temsilcimizden yanaydı.
Devre bitimine doğru kontra ataklarla Galatasaray kalesine gelen Zalgiris yine de sonuç alamadı.

SOĞUK DUŞ İLE BAŞLANGIÇ...
İkinci devrenin başında Zalgiris kalesinde golü koklayan Galatasaray, bir anda topu ağlarında gördü. Cimbom'un atağının hemen ardından seken topta defansta az adamla yakalandık ve Zalgiris, Nelsson'un hatasında topu sürüp ceza sahasına giren Oyewusi ile golü buldu: 1-0.
Galatasaray mental olarak toparlanma konusunda biraz problem yaşasa da öne geçen rakip kapanınca sarı kırmızılılar ataklarına hız verdi.

MOMENTUM LEHİMİZE DÖNDÜ
İleriye çıkıp golü koklayan Abdülkerim, 74. dakikada Sergio Oliveira'nın ortasında şık bir kafa vuruşuyla ağları havalandırıp skoru eşitledi: 1-1. Bu golün hemen ardından momentumu lehine çeviren Galatasaray, Halil ile 78. dakikada rakip fileleri ikinci kez havalandırdı ve skoru 2-1'e getirmeyi bildi.
Suni çim zeminin etkisiyle oyunda pas yapmakta ve tempo kurmakta zorlanan Galatasaray, yine de başarılı bir sınav verdi.

CILIZ ATAKLARLA SKOR ARADILAR VE...
Kalan dakikalarda Zalgiris, 65-70 civarı sona eren kondisyonu ve enerjisine rağmen cılız da olsa gol fırsatları yakaladı. Galatasaray farkı artırmanın sınırından sıkça dönmesine rağmen uzatma dakikalarında kendi yarı alanına kapandı.
Ve sonuç olarak o cılız ataklardan birinde ceza sahasının uzaklarına doğru gelen ortayı; Zalgiris ekibi, Kazlauskas ile gole çevirdi. Cimbom gafil avlandı: 2-2. Temsilcimiz bu beraberlik sonrası, 2 Ağustos Çarşamba akşamı İstanbul'da tura yürümek için beklemeye geçti.

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