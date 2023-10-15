Zaniolo'nun avukatından bahis açıklaması. Ne kadar ceza alacağı ortaya çıktı

Editör: Barış Atakan

Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo'nun avukatı Gianluca Tognozzi, İtalyan basınından La Gazetta della Sport'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

Zaniolo'nun yasa dışı bahis oynamadığını ifade eden Tognozzi, "Nicolo asla bahis oynamaz. Bunu da bana söyledi. Yasa dışı online platformlarda bilmeden kart oyunlar oynamış olması mümkün. Her şeyi açıklığa kavuşturacağız. Sadece birkaç yüz euroluk para cezasıyla karşı karşıya. Tüm bunlar suçun tekrarı olmadığı sürece geçerli" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İtalya Milli Takımı'nın kampında yer alan Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo, yasa dışı bahis iddiaları nedeniyle ifade verdi.

TESİSLERDE SORGULANDI

İtalyan basınında geçen haberlere göre, Newcastle United'da forma giyen Tonali ile Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında milli takımın Coverciano'daki tesislerinde sorgulandı.

İki oyuncunun, milli takım sorumlusu Gianluigi Buffon eşliğinde polisle görüştüğü, ardından kamptan ayrıldığı yazıldı.