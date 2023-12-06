Efsane grubun solisti hayatını kaybetti

"Melancholy Man" ve "Nights in White Satin" şarkıları günümüze kadar gelen The Moody Blues grubunun ilk solisti Denny Laine, yaşadığı akciğer rahatsızlığının ardından 79 yaşında hayatını kaybetti.

Laine'nin ölümünü sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyuran eşi Elizabeth Hines, "Sevgili kocam bu sabah erken saatlerde huzur içinde vefat etti. Başucundaydım, onun için en sevdiği Noel şarkılarını çalarken elini tutuyordum... Dünyam asla aynı olmayacak" açıklamasında bulundu.

Sahne adı olarak kendisine Denny Laine ismini seçen Brian Frederick Hines, 1964-1966 yılları arasında The Moody Blues grubunun solistliğinin ardından 1971 yılında İngiliz rock müziğinin efsanelerinden Paul McCartney ile birlikte Wings grubunu kurudu.

The Beatles grubunun bas gitaristi McCartney, Laine'nin ölümüne ilişkin "The Beatles'ın Moody Blues ile turneye çıktığı ilk günlerden itibaren Denny ile geçirdiğim zamanlara dair pek çok güzel anım var" paylaşımında bulundu.

Laine'yi "olağanüstü bir vokalist ve gitarist" olarak nitelendiren McCartney, "Denny iyi bir mizah anlayışına sahip büyük bir yetenekti ve her zaman diğer insanlara yardım etmeye hazırdı. Tüm hayranları tarafından özlenecek ve arkadaşları tarafından büyük bir sevgiyle hatırlanacak" dedi.

