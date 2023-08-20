Zayıflama hayali ölümle bitti. Mide küçültme ameliyatında korkunç olay

İngiliz Janet Savage, fit olmak istedi. Zayıflama hayalini gerçekleştirmek için Antalya'ya geldi. Ancak ameliyat masasında can verdi…

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Zayıflama hayali ölümle bitti. Mide küçültme ameliyatında korkunç olay 1
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Zayıflama hayali ölümle bitti. Mide küçültme ameliyatında korkunç olay 2

İngiliz Janet Savage, fit olmak istedi. Zayıflama hayalini gerçekleştirmek için Antalya'ya geldi. Ancak ameliyat masasında can verdi…

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Zayıflama hayali ölümle bitti. Mide küçültme ameliyatında korkunç olay 3

Sabah’ın haberine göre, İngiltere'de sürücü eğitmenliği yapan 2 çocuk annesi 54 yaşındaki Janet Savage, fazla kilosu olmamasına rağmen mide küçültme ameliyatı olma kararı aldı. Antalya'da bu tür ameliyatlar yapan bir doktorla anlaşan Jane Savage, geçen hafta kente gitti.

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Zayıflama hayali ölümle bitti. Mide küçültme ameliyatında korkunç olay 4

Doktor tarafından, anlaşmalı olarak ameliyathanesini kullandığı özel bir hastaneye yatırılan Jane Savage, yapılan tetkiklerin ardından pazartesi günü gastrik mide kılıfı ameliyatına alındı.

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Zayıflama hayali ölümle bitti. Mide küçültme ameliyatında korkunç olay 5

Ancak iddiaya göre, operasyon sırasında kullanılan cerrahi aletler nedeniyle aort arteri yırtıldı. Durumu hızla kötüleşen Jane Savage, aşırı kanama nedeniyle öldü.

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Zayıflama hayali ölümle bitti. Mide küçültme ameliyatında korkunç olay 6

Geçen salı günü otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Janet Savage'in resmi ölüm nedeni kayıtlara 'kan kaybı' olarak geçti. Otopsinin ardından Janet Savage'in cansız bedeni ülkesine götüren yakınları, "Melek gibi kalbi vardı. Hayatını kaybetmesi hepimizi üzdü. Çok fazla kilosu da yoktu. Ancak fit olmak istiyordu. Bu isteği hayatına mal oldu" dedi.

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