Eşya yüklü kamyonetin arkasında iki kişi taşıdılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eşya yüklü kamyonetin arkasında iki kişi taşıdılar

Tokat-Niksar karayolunda, iki kişinin eşya yüklü bir kamyonetin arkasında yaptığı tehlikeli yolculuk, trafikte panik dolu anlara neden oldu.

Tokat-Niksar karayolunda, trafik güvenliğini hiçe sayan bir olay yaşandı. Dönekse mevkiinde, iki kişinin eşya yüklü bir kamyonetin arkasında yaptığı tehlikeli yolculuk, hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kamyonetin arkasında oturan iki erkek şahıs, sadece bir ipe tutunarak yolculuk etti. Tehlikenin boyutlarını artıran bu durum, çevredeki diğer sürücülerin dikkatini çekti ve paniğe sebep oldu. O anları kaydeden sürücüler, kamyonetin kilometrelerce bu şekilde ilerlediğini belirtti.

Öne Çıkanlar
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Son Haberler
Aynı araba ABD'de 85 bin dolar: Türkiye'de 630 bin dolar. Kim kimi kıskanıyor siz karar verin Ekonomi
Aynı araba ABD'de 85 bin dolar: Türkiye'de 630 bin dolar. Kim kimi kıskanıyor siz karar verin
Ordu'da mandırada yangın Gündem
Ordu'da mandırada yangın
160 milyon nerede? Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nde neler oluyor? Üyeler soruyor Gündem
160 milyon nerede? Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nde neler oluyor? Üyeler soruyor
Galatasaray'ın Zaha için istediği bonservis belli oldu Spor
Galatasaray'ın Zaha için istediği bonservis belli oldu
Leylekler göç dansına başladı Video
Leylekler göç dansına başladı
Türkiye 14-2 yenildi. Avrupa Şampiyonası'na çok kötü başladık Spor
Türkiye 14-2 yenildi. Avrupa Şampiyonası'na çok kötü başladık
Boşnakların neden kulpsuz fincanda kahve içtiği ortaya çıktı Gündem
Boşnakların neden kulpsuz fincanda kahve içtiği ortaya çıktı