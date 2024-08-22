Eşya yüklü kamyonetin arkasında iki kişi taşıdılar

Tokat-Niksar karayolunda, trafik güvenliğini hiçe sayan bir olay yaşandı. Dönekse mevkiinde, iki kişinin eşya yüklü bir kamyonetin arkasında yaptığı tehlikeli yolculuk, hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kamyonetin arkasında oturan iki erkek şahıs, sadece bir ipe tutunarak yolculuk etti. Tehlikenin boyutlarını artıran bu durum, çevredeki diğer sürücülerin dikkatini çekti ve paniğe sebep oldu. O anları kaydeden sürücüler, kamyonetin kilometrelerce bu şekilde ilerlediğini belirtti.