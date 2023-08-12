Zayıflatıyor. Ağrılara iyi geliyor. Günde bir avuç tüketmek yetiyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Günde bir avuç çekirdek tüketmenin zayıflamaya ve kaslardaki ağrılara iyi geldiğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

İŞTE BİR AVUÇ ÇEKİRDEK TÜKETMENİN FAYDALARI…

Çekirdek kaslardaki ağrı ve zayıflamaya karşı en etkili besinlerden biridir.

Saçlarında ya da ciltlerinde renk solması yaşayan kişiler, tırnak yataklarında beyazlaşma görülen kişiler günde 1 avuç çekirdek tüketirse sorunlar kısa sürede yok olur.

AY ÇEKİRDEĞİ NEDİR?

Ay çekirdeği, ay çekirdeği bitkisinin tohumlarıdır. Çekirdek olarak da yenebilen bu tohumlar, içinde çok sayıda faydalı besinleri içerir. Ay çiçeği sağlık açısından oldukça faydalı bir besindir. İçinde bulunan E vitamini, kan dolaşımını düzenler ve cilt için antioksidan görevi görür. Aynı zamanda kırışıklıkların azalmasına da yardımcı olur.

AY ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

-Yüksek tansiyonun normal seviyeye gelmesini sağlar.

-Günlük E vitamini ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.

-Kalp krizi riskini en aza indirir.-Hücre zararını önler.

-Ay çekirdeği, cildin gençleşmesine yardımcı olur.

-Ay çekirdeğinin içinde bulunan E vitamini, kan dolaşımını hızlandırır ve ciltteki kırışıklık oluşumunu önler.

-Ay çekirdeğinin içinde bulunan lifler sindirim sisteminin düzenli çalışmasına önemli ölçüde yardımcı olur.

-Kolesterol seviyesini dengede tutar.

-Damar tıkanıklığının önlenmesine yardımcı olur.

-Kalp ve damar hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur.

-Kilo vermeyi kolaylaştırır.

-İçinde bulunan E vitamini, bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı vücudun direncini arttırır.

-Tırnak kırılmasını ve saç dökülmesini önler.

-Depresyon ve panik atak gibi rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur.