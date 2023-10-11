Zehir tacirlerine operasyon

Erzincan’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 75.40 gram esrar ele geçirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya temini, gerek kullanmak için satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması, gerekse de kullanımının kolaylaştırılması veya özendirilmesi eylemlerine ilişkin operasyon gerçekleştirilmiştir.

Türk Ceza Kanunu 191. maddesi “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçuna ilişkin ilimizde, gerçekleştirilen operasyonda toplam 75.40 gram esrar maddesi ele geçirilmiş olup, 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır.” denildi.