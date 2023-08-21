Zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada kilolarca uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce dün İzmit ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Yapılan çalışmalar neticesinde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 kilo 150 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Daha sonra şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 5 kilo 90 gram sentetik kannabinoid, hassas terazi, 185 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid, şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 16,10 gram sentetik kannabinoid, maddelerin yapımında kullanıldığı değerlendirilen AM-2201 kimyasal madde ve 6 kenevir bitkisi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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