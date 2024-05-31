Zehirli kocabaş engerek yılanı görenleri tedirgin etti

Van’ın İpekyolu ilçesinde, Erek Dağı’nda yapılan bir doğa gezisi sırasında, zehirli kocabaş engerek yılanı görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar tarafından kaydedilen bu anlar, bölgede ilk defa belgelenen bir olay olarak dikkat çekiyor.

Coşar, yaptığı açıklamada, kocabaş engerek yılanının özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşadığını ve boyunun 1,5 metreye kadar ulaşabildiğini belirtti. Van'da daha önce bu türden bir yılanın fotoğraf veya video kaydının yapılmadığını ifade eden Coşar, "İlk kez bu türün görüntülerini Van'da kaydetmiş oldum. Bu tespitten sonra birçok kişi beni arayarak bilgi almak istedi. Gelecekte bu konuda daha kapsamlı çalışmalar yapmayı planlıyorum." şeklinde konuştu.