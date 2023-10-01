Zehra Güneş sırt dekolteli pozlarıyla mest etti. Binlerce beğeni aldı

Editör: Osmancan EROK

7'de 7 yaparak namağlup yoluna devam eden A Milli Voleybol Takım, Olimpiyat'a gitmeyi garantiledi. Filenin Sultanları'nın başarılı isimleri ise daha da popüler oldu.

Bu isimlerden biri de her daim sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Zehra Güneş.

Sosyal medya hesabında 3.7 milyon takipçisi olan Zehra Güneş, zafer pozlarını sık sık sevenleri ile paylaşıyor.

Güzel ve başarılı isim son olarak da takım arkadaşı Ayça Aykaç'ın düğünündeki tarzıyla hayranlarını mest etti.

Beline kadar srıt dekoltesiyle dikkat çeken voleybolcu pozlarını paylaşıp paylaşmaz binlerce beğeni aldı.

Zehra Güneş'in iddialı tarzını görenler "Hem güzel hem başarılı" yorumları yaptı.