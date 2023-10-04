Zehra Güneş'in o halini görenler şoke oldu. Bakın yıllar önce hangi yarışmaya katılmış

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Ünlü voleybolcunun yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılması sosyal medyayı salladı. Güneş'in eski halini görenler şokta.

Zehra Güneş'in o halini görenler şoke oldu. Bakın yıllar önce hangi yarışmaya katılmış

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Ünlü voleybolcunun yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılması sosyal medyayı salladı. Güneş'in eski halini görenler şokta.

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Milli Takım'daki yıldız ismi ünlü voleybolcu Zehra Güneş sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Her paylaşımı gündem olan Güneş, güzelliğiyle de oldukça dikkat çekiyor.

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24 yaşındaki voleybolcu bu kez yıllar önceki görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu. O dönem 17 yaşında olan Zehra Güneş'in yıllar önce konuk olduğu O Ses Türkiye programındaki görüntüleri şaşırttı.

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O Ses Türkiye'ye katılan kendisi gibi voleybolcu arkadaşı Öykü'ye destek olmaya çekimlere giden Zehra Güneş, o anlarda ilgi odağı olmuştu.

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Acun Ilıcalı, "Öykü'nün arka tarafta bir kız arkadaşı varmış. O da Öykü gibi voleybolcuymuş. Boyu da 1.90'dan fazlaymış. Şu an arka tarafta kamerayı ayarlıyorlar yayınlayabilmek için..." demişti.

Stüdyodaki seyirciler ve jüri üyeleri, Zehra Güneş'in genç yaşındaki fiziğine çok şaşırmıştı.

Hadise, Güneş'i görünce "Saadet'i göremiyoruz" demişti.

O yıllarda tanınmayan bir voleybolcu olan Zehra Güneş'e, Acun Ilıcalı ise ''İnşallah ülkemizi güzel yerlerde temsil edersin'' yorumunu yapmıştı.

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