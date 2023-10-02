Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten platonik aşk itirafı

Zehra Güneş, Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun ardından ününe ün kattı. Başarılı voleybolcu Instagram'da da 4 milyon takipçi sayısına ulaşarak önemli bir kitleye ulaştı.

Hem kariyeri hem de özel hayatı ile şu sıralar gündeme gelen Güneş, magazin dünyasına da hızlı bir giriş yaptı.

Başarılı sporculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de herkesin ilgi odağı olan Güneş, geçtiğimiz gün geçmişte hayranlık duyduğu ismi açıkladı.

"ZEVK SAHİBİ"

Katıldığı bir programda "İlk Celebrity Crush'ın kimdi?" sorusuna "Çağatay Ulusoy" cevabını veren Zehra Güneş, Ergenlik dönemlerinden itibaren Ulusoy'a duyduğu hayranlığını dile getirdi.

Güneş'e, sosyal medyadan da destek geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Doğru seçim", "Valla ne yalan söyleyelim bizim de Çağatay'dı", "Ulusoy'a aşık olmayan yoktu zaten" ve "Zevk sahibi biri" yorumları yaptı.

CELEBRİTY CRUSH NE DEMEK?

"Celebrity Crush" kelimesinin Türkçe karşılığı; ünlü birine duyulan aşk ve hoşlanma durumu olarak ifade edilmektedir. Milli voleybolcu, bir dönem aşk yaşadığı Eren Dişli ile evliliğin eşiğinden dönmüştü.