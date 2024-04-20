Zehra Güneş'in kamburu çıktı

Vodofone Sultanlar Ligi’nde Fenerbahçe ve Eczacıbaşı arasında şampiyonluk yarışı devam ederken Vakıfbank için sezon sona erdi.

Yazın oynanacak Olimpiyatlar öncesi herkes dinlenmeye çekilirken Filenin Sultanları ve Vakıfbank’ın yıldızı Zehra Güneş İtalya’ya gitti.

Burada yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi gören milli yıldız bireysel antrenmanlarına da devam ediyor.

Spor salonundaki çalışmalarından bir video paylaşan Zehra Güneş dikkatleri üstüne çekti.

Güneş’in videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar "Zehra'ya ne olmuş", "Kamburu çıkmış" şeklinde yorumlarını yaptı.