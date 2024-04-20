Zehra Güneş'in kamburu çıktı

Fatih Saboviç
Zehra Güneş'in kamburu çıktı
Sezonun bitmesinin ardından İtalya'ya tedaviye giden Zehra Güneş'in spor salonundan paylaştığı bir video gündem oldu.

Vodofone Sultanlar Ligi’nde Fenerbahçe ve Eczacıbaşı arasında şampiyonluk yarışı devam ederken Vakıfbank için sezon sona erdi.

Yazın oynanacak Olimpiyatlar öncesi herkes dinlenmeye çekilirken Filenin Sultanları ve Vakıfbank’ın yıldızı Zehra Güneş İtalya’ya gitti.

Burada yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi gören milli yıldız bireysel antrenmanlarına da devam ediyor.

Spor salonundaki çalışmalarından bir video paylaşan Zehra Güneş dikkatleri üstüne çekti.

Güneş’in videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar "Zehra'ya ne olmuş", "Kamburu çıkmış" şeklinde yorumlarını yaptı.

432291211-1342058283121361-5089379746497949202-n.jpg

433251116-1054416875646902-6144107802460500308-n.jpg

427735813-1047997786310230-6938370103236196206-n.jpg

640xauto-1.webp

zehra-gunes-spor-salonundaki-anlarini-paylasti-17251763-2416-m.jpg

zehra-gunes-spor-salonundaki-anlarini-paylasti-17251763-2028-m.jpg

İlgili Haberler
Fenerbahçe 33 sayı fark attı 23. galibiyetini aldı
Samsunspor umduğunu bulamadı
Samsunspor umduğunu bulamadı
Süper Lig'de isyan çıktı. Penaltıya kızdı sahayı terk etmek istedi
Son Haberler
Fenerbahçe 33 sayı fark attı 23. galibiyetini aldı Spor
Fenerbahçe 33 sayı fark attı 23. galibiyetini aldı
Hasankeyf’e 100 bin ziyaretçi bekleniyor Kültür Sanat
Hasankeyf’e 100 bin ziyaretçi bekleniyor
THY uçağının havada kokpit camı çatladı! İstanbul'a acil iniş... Gündem
THY uçağının havada kokpit camı çatladı! İstanbul'a acil iniş...
Samsunspor umduğunu bulamadı Spor
Samsunspor umduğunu bulamadı
Otomobil kullanan 14 yaşındaki çocuk kaza yaptı, 3 kişiyi yaraladı Gündem
Otomobil kullanan 14 yaşındaki çocuk kaza yaptı, 3 kişiyi yaraladı
Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü Gündem
Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü
Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı Gündem
Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı