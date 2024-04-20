Trabzonspor'un Kayserispor maçı ilk 11'i belli oldu

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Trabzonspor'un Kayserispor maçı ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkan Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçında Kayserispor ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Saat 19.00'da başlayacak olan mücadelenin ilk 11'leri belli oldu;

Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Kolovetsios, Arif, Gökhan, Bourabia, Shukurov, Kartal Kayra, Cardoso, Boa Morte, Bahoken

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Meunier, Berat, Bardhi, Pepe, Fountas, Visca, Enis

KAYSERİSPOR SERİYİ BOZMA PEŞİNDE

Burak Yılmaz'ın takımı Kayserispor, ligde çıktığı son 5 maçtan 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu kötü gidişata son vermek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçını kazanıp alt sıralardan kurtulmak istiyor.

TRABZONSPOR 3.LÜK AŞKINA

Trabzonspor, ligde topladığı 52 puanla 3. sırada yer alıyor.

Ankaragücü'nü mağlup eden Beşiktaş, Trabzonspor ile olan farkı maç fazlasıyla 1 puana indirdi.

Trabzonspor'un kazanması durumunda puan farkı 4'e çıkacak.

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