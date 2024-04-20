Tuzlaspor kendini zora soktu

Kaynak: AA
Tuzlaspor kendini zora soktu
Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'de evinde Tuzlaspor'u ağırladı.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Teksüt Bandırmaspor, evinde Tuzlaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Bandırmaspor'un golünü 39. dakikada penaltıdan Doğancan Davas atarken, Tuzlaspor 62. dakikada Togui ile dengeyi yakaladı.

Bu sonuçla Bandırmaspor 47 puanla maç fazlasıyla 7. sırada yer aldı.

Tuzlaspor da maç fazlasıyla 33 puanla küme hattının bir üst basamağı olan 15. sırada bulunuyor.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Yiğit Arslan, Emrah Ünal, Mehmet Sıraç Akpınar

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Dijitte (Dk. 57 Jozefzoon), Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba, Soukou (Dk. 78 Badji), Metehan Mimaroğlu, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 79 Mustafa Çeçenoğlu), Taha Batuhan Yayıkcı

Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Bakhtiyar Hasanalizada, Ba, Novikovas (Dk. 73 Mamba), Hikmet Çiftçi (Dk. 88 Awuku), Aminu Umar (Dk. 88 Sadık Baş), Samet Asatekin, Togui, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Bangoura (Dk. 64 Stankovski)

Goller: Dk. 39 Doğan Can Davas (Penaltıdan) (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 62 Togui (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Mulumba, Dk. 78 Taha Batuhan Yayıkcı, Dk. 90+2 Doğan Can Davas (Bandırmaspor), Dk. 36 Kurtuluş Yurt, Dk. 38 Bangoura, Dk. 66 Hikmet Çiftçi, Dk. 78 Togui, Dk. 88 Gökhan Akkan, 90+3 Bakhtiyar Hasanalizada, Dk. 90+4 Awuku (Tuzlaspor)

İlgili Haberler
Mehmet Büyükekşi Dursun Özbek'e onay verdi. Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor yok
Göztepe Giresunspor'a 3 attı. Süper Lig'e son 5
Konyaspor yokuş aşağı gidiyor kimse 'dur' demiyor. Büyük tehlikeyi Recep Çınar açıkladı
Trabzonspor'un Kayserispor maçı ilk 11'i belli oldu
Xabi Alonso: Durmak istemiyoruz
Xabi Alonso: Durmak istemiyoruz
Emre Belözoğlu: Türk futbolunun selası okunmak üzere. Beşiktaş'ın işi kolay değil
Emre Belözoğlu: Türk futbolunun selası okunmak üzere. Beşiktaş'ın işi kolay değil
Fenerbahçe 33 sayı fark attı 23. galibiyetini aldı
Samsunspor umduğunu bulamadı
Samsunspor umduğunu bulamadı
Süper Lig'de isyan çıktı. Penaltıya kızdı sahayı terk etmek istedi
Zehra Güneş'in kamburu çıktı
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu başlıyor
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu başlıyor
Süper Lig'e veda eden ilk kulüp belli oldu
Tolunay Kafkas kendi silahıyla vuruldu
FIFA topa girdi milletvekillerine çağrı yaptı
Şansal Büyüka hepsini ifşa etti. Kötü niyetli fırsatçıların tuzağını ortaya çıkardı
Son Haberler
Mehmet Büyükekşi Dursun Özbek'e onay verdi. Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor yok Spor
Mehmet Büyükekşi Dursun Özbek'e onay verdi. Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor yok
Mehmet Şimşek IMF Başkan Yardımcısı ile el sıkıştı Gündem
Mehmet Şimşek IMF Başkan Yardımcısı ile el sıkıştı
SSK ve Bağ-Kur emeklisini kurtaracak yasa geliyor. Ayrıntılar SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan geldi Ekonomi
SSK ve Bağ-Kur emeklisini kurtaracak yasa geliyor. Ayrıntılar SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan geldi
Fırtına minare devirdi Gündem
Fırtına minare devirdi
Göztepe Giresunspor'a 3 attı. Süper Lig'e son 5 Spor
Göztepe Giresunspor'a 3 attı. Süper Lig'e son 5
En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı belli oldu. Net rakam ortaya çıktı Ekonomi
En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı belli oldu. Net rakam ortaya çıktı
Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı’nın açılış tarihi belli oldu. Bakan Uraloğlu açıkladı Gündem
Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı’nın açılış tarihi belli oldu. Bakan Uraloğlu açıkladı