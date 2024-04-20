Tuzlaspor kendini zora soktu

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Teksüt Bandırmaspor, evinde Tuzlaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Bandırmaspor'un golünü 39. dakikada penaltıdan Doğancan Davas atarken, Tuzlaspor 62. dakikada Togui ile dengeyi yakaladı.
Bu sonuçla Bandırmaspor 47 puanla maç fazlasıyla 7. sırada yer aldı.
Tuzlaspor da maç fazlasıyla 33 puanla küme hattının bir üst basamağı olan 15. sırada bulunuyor.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Yiğit Arslan, Emrah Ünal, Mehmet Sıraç Akpınar
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Dijitte (Dk. 57 Jozefzoon), Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba, Soukou (Dk. 78 Badji), Metehan Mimaroğlu, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 79 Mustafa Çeçenoğlu), Taha Batuhan Yayıkcı
Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Bakhtiyar Hasanalizada, Ba, Novikovas (Dk. 73 Mamba), Hikmet Çiftçi (Dk. 88 Awuku), Aminu Umar (Dk. 88 Sadık Baş), Samet Asatekin, Togui, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Bangoura (Dk. 64 Stankovski)
Goller: Dk. 39 Doğan Can Davas (Penaltıdan) (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 62 Togui (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Mulumba, Dk. 78 Taha Batuhan Yayıkcı, Dk. 90+2 Doğan Can Davas (Bandırmaspor), Dk. 36 Kurtuluş Yurt, Dk. 38 Bangoura, Dk. 66 Hikmet Çiftçi, Dk. 78 Togui, Dk. 88 Gökhan Akkan, 90+3 Bakhtiyar Hasanalizada, Dk. 90+4 Awuku (Tuzlaspor)