Fenerbahçe 33 sayı fark attı 23. galibiyetini aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Lassa karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sarı-Lacivertliler 33 sayı farkla (110-77) kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Beko böylece ligdeki 23. galibiyetine imza atarken, Darüşşafaka Lassa 16. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren kontrolü eline alan Fenerbahçe Beko ilk periyodu 35-20 önde tamamlarken soyunma odasına da 57-45'lik skorla üstün gitti.

Üçüncü periyotta da Sarı-Lacivertliler'in 84-58'lik avantajı vardı. Fenerbahçe Beko son çeyrekte farkı daha da açıp maçı 110-77 kazandı.