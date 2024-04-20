Fenerbahçe 33 sayı fark attı 23. galibiyetini aldı

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Fenerbahçe 33 sayı fark attı 23. galibiyetini aldı
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 110-77 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Lassa karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sarı-Lacivertliler 33 sayı farkla (110-77) kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Beko böylece ligdeki 23. galibiyetine imza atarken, Darüşşafaka Lassa 16. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren kontrolü eline alan Fenerbahçe Beko ilk periyodu 35-20 önde tamamlarken soyunma odasına da 57-45'lik skorla üstün gitti.

Üçüncü periyotta da Sarı-Lacivertliler'in 84-58'lik avantajı vardı. Fenerbahçe Beko son çeyrekte farkı daha da açıp maçı 110-77 kazandı.

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