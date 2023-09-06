Zehra Güneş'le Hande Baladın'ı hiç böyle görmediniz. Gece kıyafetleri nefes kesti. Görenlerin nutku tutuldu

Günlerce hop oturtup, hop kaldırdılar bizi. Kadın voleybolcularımız Avrupa Şampiyonu olurken hırsları, oyunları, smaçları ve zaferleriyle sevince boğdular hepimizi.

Onları hep milli formalarla gördük.

Sırbistan'la oynadıkları final sonrası şampiyonluğu kutlarken Türkiye'nin de uzun süre sonra milli duygularını kabartmasına, 7'den 70'e herkesin kenetlenmesine neden olmalarıyla gurur duyduk.

Şampiyonluk kutlamaları İstanbul'da da devam etti.

Galataport'taki kutlamanın naklen yayınlanmasının ardından düzenlenen gecede milli formalar yoktu üzerlerinde.

Bu kez gece kıyafetleri vardı.

Geceden bir kareyi Hande Baladın sosyal medya hesabından paylaştı. Ve yer yerinden oynadı.

İşte dünyalar güzeli iki voleybolcumuzun o geceden fotoğrafı. Şu güzelliğe bakar mısınız?