Zehra Güneş Paris'te hastanelik oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı madalyasız tamamladı.

Bronz madalya maçında Brezilya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılıp olimpiyatları 4. bitirdi.

Bu dev organizasyon boyunca Ay-Yıldızlı ekibimizde yaşanan sakatlıklar takımın ritim bulmasına engel oldu.

Son olarak Zehra Güneş bacağındaki ağrıları artınca dün hastaneye gitmek zorunda kaldı. Tedavi gördükten sonra tekrar takıma katılan Zehra Güneş, Brezilya maçını tribünden izledi.

Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli de sakatlıklardan yakındı.

İtalyan çalıştırıcı, "Oyuncularımla yeterince çalışamadığım için üzgünüm. Çok fazla problemimiz vardı. Zehra dün hastanedeydi. İlk 6'da çok sıkıntı yaşadık. Cansu bugün bana ‘Dani istersen yardımcı olabilirim.’ dedi. Bence kızlar bugün üstlerine düşeni iyi bir şekilde yaptı. Bu olimpiyatları madalya ile tamamlamak istiyordum, herkes biliyor. Çok fazla sorumluluk hissediyorum, Türk voleybolu için güzel şeyler yapmak istiyorum. Herkes oyuncularla gurur duyabilir. Dünyanın en iyi 4 takımı arasındayız ve bu önemli bir başarı. Madalya tabii ki çok güzel olurdu. Gelecekte savaşacağız, madalyayı çok istiyorum" diye konuştu.