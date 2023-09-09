Zeki Müren'i oynayacak isim belli oldu.Tarkan'a teklif edilmişti kabul etmemişti

"Ayla" ve "Müslüm" gibi biyografik filmleriyle tanınan ünlü yapımcı Mustafa Uslu, Zeki Müren'in hayatını konu alan filmi için hazırlıklara başladı.

Zeki Müren'i oynayacak isim belli oldu.Tarkan'a teklif edilmişti kabul etmemişti

Yaşamı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset dolduran Türk Sanat Müziği'nin en büyük yorumcularından Zeki Müren'in hayatı film oluyor "Ayla", "Müslüm", "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" ve "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" gibi yapımlara imza atan yapımcı Musta Uslu, hazırlıklara başladığını duyurdu.

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Yapımcı Mustafa Uslu, Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner ile anlaşarak bu önemli projeyi hayata geçiriyor.

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Güner'in "Masal Tadına" kitabından esinlenerek senaryo yazımına başlanan film, Zeki Müren'in renkli yaşamını ve müziğe olan katkılarını tüm detaylarıyla ele alacak.

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Yapımcı Mustafa Uslu Zeki Müren'i canlandırması için Tarkan'ı çok istediğini ancak megastar'ın projede yer almak istememesi nedeniyle yeni isim aramak zorunda kaldığını söyledi

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Uslu'nun açıklamasına göre Tenör Ersin Faikzade, Zeki Müren’i canlandıracak. Filmin vizyon tarihi ise 25 Ekim 2024 olacak.

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