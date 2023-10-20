Tarkan Cumhuriyet’in 100. yılı için yazdığı marşı yayınladı

Megastar Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için yazdığı 'Sen Rahat Uyu' adlı marşı Spotify üzerinden yayınladı.

Tarkan Cumhuriyet’in 100. yılı için yazdığı marşı yayınladı

Tarkan, Cumhuriyet'in 100. Yılı için yeni şarkısı "Sen Rahat Uyu"yu bugün Spotify üzerinden yayınladı.

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Cumhuriyet'in 100. yılı için yazılan parçanın sözleri şöyle:

Sen rahat uyu yüreğimizdesin her an
Sen rahat uyu biz hep İzindeyiz Atam
Sana olan bu aşk ebediyete kadar
Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar
Sen ne karanlıklara ışığına boğdun
O puslu ufuklardan umut olup da doğdun
Sana olan bu aşk ebediyete kadar
Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar
Sen de bu ulus uygarlığın anahtarını
Cumhuriyetle bu vatana sen açtın aydınlığın kapılarını
Sen rahat uyu sırtın yere gelmez Atam
Adını toz kondurmayız tetikteyiz her an
Sen rahat uyu hiç merak etme Atam
Yazdığın tarih hep olacak dillerde destan
Sen rahat uyu hiç merak etme Atam
Gönüllerdeki yerin baki olacak her zaman

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Tarkan, marştan bir bölümü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sosyal medyada ″Cumhuriyet'in 100. yılı ve de Atatürk için yazdığım marşın sözlerinden küçük bir bölüm paylaşmak, bugün yerinde olur dedim” notuyla paylaşmıştı.

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