Zelenskiy yarın Türkiye'ye gelecek

Kaynak: DHA
Zelenskiy yarın Türkiye'ye gelecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin resmi ziyaret kapsamında yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Bu ziyaret çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geleceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, 8 Mart 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşülecektir" ifadelerine yer verildi.

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