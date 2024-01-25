Zelenskiy'den düşen uçakla ilgili soruşturma çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın Belgorod bölgesinde düşen “İl-76” tipi askeri nakliye uçağına ilişkin bir uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada, Belgorod bölgesinde meydana gelen uçak kazası hakkında Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve istihbarat yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtti. Toplantıda, uçağın düşmesi ve esirlerin değişimi konularının ele alındığını ifade etti. Zelenskiy, Rusların Ukraynalı esirlerin hayatları ve akrabalarının duygularıyla oynadığını ve Ukrayna kamuoyuna baskı yapmayı amaçladığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı, “Şu anda en önemli olan şey gerçeklerdir. Dışişleri Bakanlığı’na, uçak kazası hakkındaki bulgularımızı uluslararası kamuoyuna bildirme talimatı verdim. Ukrayna olarak, uluslararası bir soruşturma başlatılması konusunda ısrarcıyız.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Belgorod bölgesinde düşen İl-76 tipi uçakta, çatışmalarda esir alınan 65 Ukraynalı asker, 6 kişilik mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğunu açıkladı.