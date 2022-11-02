2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelensky'den Ruslara müzakere çıkışı: Hasta mı bunlar? Yarım günde 54 füze atıyorlar, sonra konuşalım diyorlar

Zelensky'den Ruslara müzakere çıkışı: Hasta mı bunlar? Yarım günde 54 füze atıyorlar, sonra konuşalım diyorlar

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky, "Hasta mı bunlar? Yarım günde 54 füze atıyorlar, sonra konuşalım diyorlar" dedi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 16:27
Takip Et

Zelensky'den Rusya'ya: Hasta mı bunlar? Yarım günde 54 füze atıyorlar, sonra konuşalım diyorlar

Zelensky'den Ruslara müzakere çıkışı: Hasta mı bunlar? Yarım günde 54 füze atıyorlar, sonra konuşalım diyorlar
+
Aa
-

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky, Rusya ile müzakereler hakkında, "Anlamakta güçlük çekiyorum, deli mi bunlar? Hasta mı bunlar? Yarım günde 54 füze ile bize saldırıyorlar, bundan sonra onlarla ne konuşa biliriz ki? Sanki başka bir gezegende yaşıyorlar" diye konuştu.

Daha önce yaptığı açıklamalarda barış müzakerelerini başlamasının Rusya’nın tamamen çekilmesine bağlı olduğunu vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna halkının başka formülü kabul etmeyeceğinin altını çizmişti.

Rusya’nın ülkemizden nasıl çekileceği de gelecekteki müzakereler açısından önemli olduğunu belirten Zelenskiy, "Kendileri çekilirse farklı bir masa, biz onları çarpışarak kovarsak farklı bir müzakere masası kurulacak. Seçecekleri yol sadece bizimkini değil, kendi geleceklerini de belirleyecek” demişti.

Rusya’nın Ukrayna altyapısına düzenlediği saldırıların 9 bölgede 4 milyon insanı elektriksiz bıraktığını vurgulayan Zelenski, “Rusya, halkımızı bu tür yöntemlerle dize getireceğini düşünüyorsa yanılıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Rusya’nın seferberliğin tamamlandığı açıklamasına da değinen Zelenski. “Bence acele etmesinler. Yakında ikinci bir seferberlik dalgasına ihtiyaçları olacak” diye konuşmuştu.

RUSYA'NIN MÜZAKERELER İÇİN ŞARTLARI

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus devlet televizyonuna verdiği bir röportajda Rusya ile Batı arasında müzakere olasılığı hakkında, "Bir görüşme daha düzenlemek için başka bir talepte bulunurlarsa Batılı meslektaşlarımızı dinlemeye her zaman hazırız" demişti.

Müzakerelerin başarılı olması için Batı'nın kabul etmesi gereken 2 şartı açıklayan Lavrov, Batı'nın Rusya Federasyonu'nun çıkarlarını ve güvenliğini tam olarak dikkate alması gerektiğini ve Batı'nın Moskova'ya tansiyonu düşürmeye yardımcı olacak bazı ciddi yaklaşımlar önermesi gerektiğini söylemişti.

Rus bakan, "Bize bu saygı ilkelerine dayalı gerçekçi önerilerle yaklaşılırsa, her zaman olduğu gibi biz de öyle yaklaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.
 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
1
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
2
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
3
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
4
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
5
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
6
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
7
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿Darwin Nunez eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'a sahada dayak attı
﻿Darwin Nunez eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'a sahada dayak attı
﻿Darwin Nunez eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'a sahada dayak attı
﻿Milli yıldıza İtalyan devi talip oldu
﻿Milli yıldıza İtalyan devi talip oldu
﻿Milli yıldıza İtalyan devi talip oldu
﻿Sürücüsü fenalaşan kamyonet denize uçtu
﻿Sürücüsü fenalaşan kamyonet denize uçtu
﻿Sürücüsü fenalaşan kamyonet denize uçtu
﻿Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi sınır hattında
﻿Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi sınır hattında
﻿Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi sınır hattında
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.