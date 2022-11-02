Zelensky'den Ruslara müzakere çıkışı: Hasta mı bunlar? Yarım günde 54 füze atıyorlar, sonra konuşalım diyorlar

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky, Rusya ile müzakereler hakkında, "Anlamakta güçlük çekiyorum, deli mi bunlar? Hasta mı bunlar? Yarım günde 54 füze ile bize saldırıyorlar, bundan sonra onlarla ne konuşa biliriz ki? Sanki başka bir gezegende yaşıyorlar" diye konuştu.

Daha önce yaptığı açıklamalarda barış müzakerelerini başlamasının Rusya’nın tamamen çekilmesine bağlı olduğunu vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna halkının başka formülü kabul etmeyeceğinin altını çizmişti.

Rusya’nın ülkemizden nasıl çekileceği de gelecekteki müzakereler açısından önemli olduğunu belirten Zelenskiy, "Kendileri çekilirse farklı bir masa, biz onları çarpışarak kovarsak farklı bir müzakere masası kurulacak. Seçecekleri yol sadece bizimkini değil, kendi geleceklerini de belirleyecek” demişti.

Rusya’nın Ukrayna altyapısına düzenlediği saldırıların 9 bölgede 4 milyon insanı elektriksiz bıraktığını vurgulayan Zelenski, “Rusya, halkımızı bu tür yöntemlerle dize getireceğini düşünüyorsa yanılıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Rusya’nın seferberliğin tamamlandığı açıklamasına da değinen Zelenski. “Bence acele etmesinler. Yakında ikinci bir seferberlik dalgasına ihtiyaçları olacak” diye konuşmuştu.

RUSYA'NIN MÜZAKERELER İÇİN ŞARTLARI

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus devlet televizyonuna verdiği bir röportajda Rusya ile Batı arasında müzakere olasılığı hakkında, "Bir görüşme daha düzenlemek için başka bir talepte bulunurlarsa Batılı meslektaşlarımızı dinlemeye her zaman hazırız" demişti.

Müzakerelerin başarılı olması için Batı'nın kabul etmesi gereken 2 şartı açıklayan Lavrov, Batı'nın Rusya Federasyonu'nun çıkarlarını ve güvenliğini tam olarak dikkate alması gerektiğini ve Batı'nın Moskova'ya tansiyonu düşürmeye yardımcı olacak bazı ciddi yaklaşımlar önermesi gerektiğini söylemişti.

Rus bakan, "Bize bu saygı ilkelerine dayalı gerçekçi önerilerle yaklaşılırsa, her zaman olduğu gibi biz de öyle yaklaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

