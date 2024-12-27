atv’nin yeni dizisi ‘Zembilli’nin merakla beklenen yayın tarihi belli oldu. Dizi, 3 Ocak 2025 Cuma akşamı ekran yolculuğuna başlıyor.

Üs Yapım imzalı dizinin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı gibi isimler yer alıyor. Toros Dağları’nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu’ya bakan, Yörükler’in yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan ‘Zembilli’nin hikâyesi izleyicilerin içini ısıtacak.

Peki, ‘Zembilli’ sürpriz yapar mı? ‘Kızılcık Şerbeti’, ‘Yalı Çapkını’, ‘Arka Sokaklar’, ‘MasterChef’ gibi güçlü yapımlar karşısında işi zor. Açıkçası, gün konusunda doğru tercihin yapılmadığını düşünüyorum. Yine de şansı olabilir mi? Neden olmasın?

Okunmayı bekleyen şarkılar

Bir arkadaşımın sayesinde tanıdım onu… Farklı bir melodisi var şarkılarında… Dinlerken bazen Göksel’i anımsadım bazen de Nil Karaibrahimgil tınılarını duydum. Zaman zaman Sertab Erener biraz da Candan Erçetin… Kim olduğunu fazla merak ettirmeyeceğim. ‘Pınar Pınardır’dan bahsediyorum.

Yıllardır, kendi adını taşıyan YouTube kanalında birçok şarkısını yayınlıyor. Eserlerini teker teker inceledim. Dinlerken keyif aldım. Hoş şarkılar. Tek istediği var. Şarkılarını birçok ünlü ismin okuması. Paylaştığı şarkılarından hariç, hemen hemen herkesin rahatlıkla okuyabileceği şarkılarının hâlihazırda mevcut olduğunu söylüyor.

Darülaceze’nin bağış biriminde çalışıyor. Hatta ‘Cennetin Bahçesi’ isimli şarkısını orada kalanlara ithafen yapmış. Pınar Pınardır, her şeyi hazır olan ama hâlâ yayınlamadığı şarkılarının artık gün yüzüne çıkmasını iple çekiyor.

‘Rönesans Dehası’nı keşif sergisi

İstanbul Lale Müzesi’nde güzel bir serginin açılışı yapılmış. Oyuncu ve sunucu Seren Fosforoğlu ile Lale Müzesi’nin davetinde Bekir Aksoy, Janset, Zeynep Özyağcılar, Erdal Güvenç, Melis Dilmener, Emine Töredi, Ayfer Baş gibi ünlü isimler, ‘Rönesans Dehası Leonardo da Vinci Keşif’ sergisinde bir araya gelmiş.

Leonardo da Vinci’nin eserlerinin ve belgelerinin yer aldığı sergi, dünyada tek alanda açılan en kapsamlı Leonardo da Vinci sergisi olarak dikkat çekiyor.

Sanatçının dünyasına derinlemesine bir yolculuk sunan sergi, 15 Ocak 2025 tarihine kadar Lale Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.