‘Zembilli’nin işi hakikaten çok zor

atv’nin yeni dizilerinden ‘Zembilli’, önceki akşam 2. bölümüyle ekrana geldi. Dizi, Total’de aldığı 3,92 reytingle 8., AB’de aldığı 2,02 reytingle 12. ve ABC1’de aldığı 3,22 reytingle 10. oldu.

Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Üs Yapım imzalı dizi, gelecek için pek de umut verici bir reyting alamadı. ‘Kızılcık Şerbeti’, ‘Yalı Çapkını’, ‘Arka Sokaklar’ gibi güçlü yapımlar karşısında işi zordu. Belki bir sürpriz yapar mıydı? Bu gerçekleşmedi. Dün akşam sezon finali yapan ‘MasterChef’in ardından ‘Survivor’ın da yarışa dâhil olacağını düşünürsek, ‘Zembilli’nin işi hakikaten zor. Gün değişikliği yapılırsa, belki bir şansı daha olabilir. Yoksa, bugün yarın sürpriz bir final kararı çıkarsa şaşırmamak gerekir.

Daha önce de dizinin yayın günü konusunda doğru tercihin yapılmadığını yazmıştım. Yazımı yazarken analizlerimi yapmış ve öyle kaleme almıştım. Zaman beni, yine haklı çıkardı.

‘Gece Diyarı’ oyunu perde açıyor

Dünyaca ünlü Alman yazar Marius von Mayenburg’un büyük ilgi gören oyunu ‘Gece Diyarı’, Türkiye’de de sahnelenmeye başlıyor.

Yapımcılığını Salih Bademci’nin üstlendiği, Siyah-Beyaz ve Renkli Tiyatro ekibi tarafından sahnelenmeye başlayan ‘Gece Diyarı’nın oyuncu kadrosunda Çağrı Şensoy, Güneş Sayın, Hüseyin Sevimli, İmer Özgün Bademci ve Yağmur Kaşifoğlu yer alıyor. Oyun, babalarından kalan evde A. Hitler imzalı bir resim bulan kardeşlerin geçmişleri ve gelecekleri üzerine kendileri sorgulamalarını konu alıyor. İç hesaplaşmalarla süren oyun temposu ve mizahıyla seyircilere keyifli dakikalar yaşatıyor.

Oyun, 19 Ocak’ta Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Erol Evgin’in ‘Öpseydin Yaralarımdan’ı

Türk Pop Müziği’nin duayen isimlerinden Erol Evgin, yeni şarkısı ‘Öpseydin Yaralarımdan’ı Erol Evgin Prodüksiyon etiketiyle yayınladı.

Sözleri Selma Çuhacı’ya, müziği Erol Evgin’e ait şarkının düzenlemesi Firuz İsmailov imzası taşıyor. Kalplerimizi titreten ‘Öpseydin Yaralarımdan’, Erol Evgin’in pop müzik tarihine damga vurmuş şarkısı ‘Ben İmkânsız Aşklar İçin Yaratılmışım’ın devamı olma özelliğini de taşıyor.

Duygusal bir şarkı olan ‘Öpseydim Yaralarımdan’, şu kış günlerinde içimizi ısıtan hoş bir çalışma olmuş. Dinleyeni bol olsun.