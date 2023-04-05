Zencefil bitkisi nefes darlığına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan devetabanı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Zencefil bitkisiyle birlikte burundaki anatomik problemler genellikle rinoplasti sonrası süreçte çözüme kavuşur ve burundaki eğriliğe, şekil bozukluğuna bağlı nefes problemleri son bulacağı bildirildi.

ZENCEFİL NEDİR?

Zencefil, doğrudan kendi adını verdiği zencefilgiller ailesine mensup bir kök bitki çeşidini oluşturuyor. Asya kıtasının tropik ve yarı tropik iklime sahip bölgelerinde yetişen bu bitki, geçmiş yüzyıllardan beri farklı toplumlara ait geleneksel reçetelerde geniş bir yer tutuyor. Günümüzde zencefil, taze veya kurutulmuş olarak direkt beslenme amaçlı tüketilebildiği gibi çeşitli sektörlerde ham madde olarak da sıkça kullanılıyor.

ZENCEFİL NASIL KULLANILIR?

Zencefil Türk mutfağında hem taze kökleri hem de toz baharat formuyla iki şekilde de kullanılıyor. Taze zencefil, acı bir tada sahip olduğundan genellikle tek başına çiğ tüketilmiyor. Bunun yerine rendelenerek veya dilimlenerek çay, günlük takviye edici karışım ya da yemek ve hamur işi çeşitleri gibi tarifler için farklı tatlarla bir araya getiriliyor. Toz zencefil ise tüketime hazır yiyecek ve içeceklere veya yemeklere doğrudan ilave edilebiliyor.

NEFES DARLIĞI NEDİR?

Nefes açlığı olarak da bilinen nefes darlığı, kişinin günlük aktivitelerini yapmasına engel olan ve yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Pek çok farklı sebepten dolayı oluşabilen bu durum, kişinin soluk alıp verişini hissetmesi ve bu eylemi yaparken güçlük hissetmesi ile karakterizedir.