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Hastalığa birebir. Bunu içen anında ayağa kalkıyor

Mevsimlerin değişimi ve havaların soğumasıyla soğuk algınlıkları, grip vakalarında artış görülmeye başlandığı bildirildi. Zencefil çayının faydaları saymakla bitmiyor.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 09:10
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Zencefil çayının faydaları saymakla bitmiyor. Hastalığa birebir. Bunu içen anında ayağa kalkıyor

Hastalığa birebir. Bunu içen anında ayağa kalkıyor
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Hemen iyileşip ayağa kalkmak istiyorum diyorsanız bu tarifi mutlaka denemenizin gerekliliği vurgulandı. Son dönemde artan viral enfeksiyonlar hayatımızı oldukça olumsuz etkilemektedir. Zencefil grip vb hastalıklara karşı direnci arttırıyor. Zencefil çayı ise soğuk algınlığına karşı koruma sağlıyor. Peki bu müthiş çay nasıl yapılır?

İşte yanıtı…

Zencefil çayı için malzemeler

1 adet Taze Zencefil
1 Limon
Bal
1 çubuk tarçın

Nasıl yapılır?

Zencefil çayı yapımı için öncelikle suyu kaynatalım. Kaynadıktan sonra 5 dk. bekleyelim ki kaynar su ile zencefillerimiz birden haşlanmasın.

Her bir fincan zencefilli çay için yaklaşık ceviz büyüklüğünde bir parça zencefilin kabuğunu soyup patates dilimler gibi dilimleyelim.

Çay demleyeceğimiz demliğe zencefilleri, çubuk tarçını alarak sıcak suyu ekleyelim.
8-10 dk demlenmesi için bekletelim.

Demlenen taze zencefil çayını fincanlara alalım, bolca limon suyu sıkalım.

Tercihe göre istenen miktarda bal ile karıştırıp servis edelim.

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