Zencefil kabuğu neden soyulmamalıdır? Öğrenince kabuğunu bir daha atmayacaksınız

İnsanların doğal besinlere yönelmesi sonrasında zencefilin önemi de artı. Kendisi de zencefilini kabuğunun faydaları da dikkat çekti.

ZENCEFİL NEDİR?

Zencefil (Zingiber officinale), zencefilgiller familyasından bir metreye kadar boylanabilen, ince-uzun yapraklı, sarı-kırmızı renklerde çiçekler açan, kök yumruları baharat ve ilaç olarak kullanılan, çok yıllık bir bitkidir.

Başta Çin olmak üzere, Hindistan, Endonezya, Vietnam, Japonya gibi tropik ya da yarı tropik iklimlerde yetişir. Dış görünüş olarak Yerelması ile aynıdır.

ZENCEFİLİN FAYDALARI

-Hazımsızlık ve mide şişkinliğine iyi gelir.

-Mide ağrısı ve mide bulantısını geçirmeye yardımcı olur.

-Kemoterapi gören hastalar ve hamilelerde oluşan mide bulantısını geçirmede de etkilidir.

-Ülser ve reflü hastalıklarının iyileşmesinde etkilidir.

-Bağırsak bozukluklarına iyi gelir, ishali ve kabızlığı önler.

-Düzenli tüketilirse kan dolaşımını düzenler damarlardaki yağ birikimini engeller. Bu sayede inme ve kalp krizi riskini azaltır.

-Kolesterolün düşmesinde yardımcı olur.

-Nefes darlığı için zencefil yağı kullanılabilir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun enfeksiyonlara karşı daha hızlı tepki vermesini sağlar.

-Antiseptik özelliği, mide ve bağırsak enfeksiyonlarının geçmesinde yardımcı olur.

-Mantar enfeksiyonlarının iyileşmesinde en etkili bitkidir.

-Sinir uçlarında bulunan çeşitli hücrelere etki eder ve ağrıyı geçirir.

-Adet sancıları ve adet kramplarının geçmesine yardımcı olur.

-Diz ağrısı üzerinde de azaltıcı etkisi olduğu bilinmektedir.

ZENCEFİL KABUĞU NEDEN SOYULMAMALIDIR?

Elmaya benzer şekilde, besinler ve vitaminler doğrudan derinin altında bulunur. Bu tabakayı kaldırırsanız, kökün sağlığı geliştiren önemli özelliklerinin çoğu kaybolur. Zencefil kabuğundaki herhangi bir kir veya bakteri, durulayıp temiz bir fırçayla ovalayarak kolayca çıkarılabilir.

Birçok kişi taze zencefil çayı veya zencefilli şurup hazırlarken cömertçe kabuğunu çıkarır. Ama zencefili soymak zorunda mısınız? Hayır çünkü kabuk sadece yenilebilir değil, muhtemelen baharatın en sağlıklı kısmıdır.