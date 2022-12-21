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Bu 4 özelliğe sahip kişiler asla zencefil tüketmemeli

Çok faydalı olduğunu bilinen zencefil bu özelliğe sahip kişilerin tüketmemesi gerektiği açıklandı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 16:18
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Zencefilin zararları neler? Kimler zencefil tüketmemeli?

Bu 4 özelliğe sahip kişiler asla zencefil tüketmemeli
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Halktv’de yer alan bilgilere göre, zencefil, mide bulantısını geçiren aynı zamanda grip mikrobunu söküp atan bir baharattır.

Zencefil, soğuk algınlığına iyi geliyor ve metabolizma hızını arttırıyor. Ancak zencefil bazı kişiler için zararlı olabiliyor.

Sindirim sistemini rahatlatan ve kış hastalıklarından koruyan zencefil aynı zamanda kanser düşmanıdır.

İŞTE 4 ÖZELLİK

ZAYIFLIK

Columbia Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada zencefil tüketiminin metabolizma hızını arttırdığı ve sindirimi düzenlediği görüldü. Ayrıca zencefil tüketiminin ardından hiç hareket etmeseniz bile yağlarınızı yakıyor. Ancak ideal kilosunun altında biriyseniz isteyeceğiniz son şey metabolizma hızınızı arttırmak olur.

PIHTILAŞMA BOZUKLUĞU

Zencefil, kan akışını hızlandırıyor, tansiyonu dengeliyor ve kas ağrılarını geçiriyor. Ancak pıhtılaşma bozukluğu olanlar için bu çok tehlikeli. Zencefil, pıhtılaşma bozukluğuna sahip kişilerin kullandığı ilaçlarla mücadele ediyor ve ilaçların işe yaramamasına neden oluyor.

HAMİLELİK
Zencefil tüketimi, hamileleri olumsuz etkiliyor. Hala araştırmalar devam etse de şu ana dek yapılan araştırmaların hemen hepsinde bu kanıtlandı. Yine doktorlar da hamilelerin zencefil tüketmemesini öneriyor.

Zencefilde yer alan bazı maddeler hücrelere zarar veriyor ve fetüsün düzgünce gelişememesini sağlıyor. Drugs.com’da yazılanlara göre de hamilelerin zencefil tüketmeden önce doktorlarına danışması şiddetle tavsiye ediliyor.

İLAÇ KULLANIMI
Zencefil kan akışını hızlandırıyor ve yüksek tansiyonu düşürüyor. Kulağa her ne kadar sağlıklı gelse de eğer ilaç kullanıyorsanız zencefilin olumlu olarak görünen bu etkileri sizi olumsuz etkileyebiliyor. Eğer aynı anda birden fazla ilaç kullanıyorsanız, zencefil tüketimi hakkında doktorunuza tanışmanız tavsiye edilir.

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