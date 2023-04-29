Zerdeçal nedir? Zerdeçalın cilde faydaları neler?

Zerdeçal mutfaklarda kullandığımız bir baharat olmasına karşın cilt bakımında da tercih ediliyor. Zerdeçaldan yapılan cilt bakım maskeleri cilt lekelerinden gençleşmeye kadar pek çok faydası bulunuyor. Peki, zerdeçal nedir? Zerdeçalın cilde faydaları neler?

Zerdeçal nedir? Zerdeçalın cilde faydaları neler?

Sağlığa faydasının yanı sıra Zerdeçal baharatının cilde de faydaları bulunmaktadır. Zerdeçal özellikle maske halinde kullanılarak cilt lekelerine iyi geldiği söylenmektedir. Peki, zerdeçal nedir? Zerdeçalın cilde faydaları neler?

Zerdeçalın cildi gençleştiği söyleniyor. Öyle ki zerdeçal maskesini aloe vera jeli veya bal ile uygulayabilirsiniz.

Zerdaçal, parlak rengini, antiinflamatuar, antioksidan ve kanser önleyici özelliklere sahip biyoaktif bileşiğe borçludur.

3471812-620x410.jpg

ZERDEÇAL NEDİR?

Zerdeçal, zencefilgiller ailesi içerisinde yer alan sarı çiçekleri ve iri yaprakları olan çok yıllık bir otsu bitki türüdür. Hint safranı olarak da adlandırılan bu bitki, Güney Asya temelli olup tüm dünyaya da buradan yayılmıştır.

ZERDEÇALIN CİLDE FAYDALARI NELER?

Zerdeçal, pigmentasyon sorunlarını

- renk atmasını,

- akneyi,

- yaşlılık lekelerini

- solgun cildi önlemek için yüze maske olarak uygulanan harika bir baharattır.

Cilde maske olarak uygulanan zerdeçal anında etki ederek parlak bir parlaklık verir ve cilde yumuşak ve pürüzsüz bir dokunuş hissi verir.

Birkaç tutam baharatı az miktarda aloe vera jeli ile karıştırarak zerdeçal tozlu yüz maskenizi oluşturabilirsiniz.

Pürüzsüz bir macun haline getirin, ardından hassas göz bölgesinden kaçındığınızdan emin olarak tüm yüzünüze uygulayın. 20 dakika bekletmenizi ve ardından temizleyicinizle durulayın.

Öne Çıkanlar
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Son Haberler
İstinat duvarı çöktü 5 bina tahliye edildi Güncel
İstinat duvarı çöktü 5 bina tahliye edildi
Ahmet Çakar: Bel altı ve rezil bir oyun oynanıyor Spor
Ahmet Çakar: Bel altı ve rezil bir oyun oynanıyor
Bakan Dönmez: İlk faturalarda hissedeceksiniz. Yüzde 100’ün üzeri zamla 1 yıldır hissedilenler neydi Ekonomi
Bakan Dönmez: İlk faturalarda hissedeceksiniz. Yüzde 100’ün üzeri zamla 1 yıldır hissedilenler neydi
Niğde Kalesi'nde Danıştay kararları uygulanmıyor mu? Avukatın iddiası bu Güncel
Niğde Kalesi'nde Danıştay kararları uygulanmıyor mu? Avukatın iddiası bu
Eda Ece Danla Bilic'e çöpçatanlık yapmaya çalıştı. ''Çocuk 43 yaşında tertemiz bir insan'' Magazin
Eda Ece Danla Bilic'e çöpçatanlık yapmaya çalıştı. ''Çocuk 43 yaşında tertemiz bir insan''
Kırım’daki petrol depolama tesisinde yangın Dünya
Kırım’daki petrol depolama tesisinde yangın