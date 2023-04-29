Sağlığa faydasının yanı sıra Zerdeçal baharatının cilde de faydaları bulunmaktadır. Zerdeçal özellikle maske halinde kullanılarak cilt lekelerine iyi geldiği söylenmektedir. Peki, zerdeçal nedir? Zerdeçalın cilde faydaları neler?

Zerdeçalın cildi gençleştiği söyleniyor. Öyle ki zerdeçal maskesini aloe vera jeli veya bal ile uygulayabilirsiniz.

Zerdaçal, parlak rengini, antiinflamatuar, antioksidan ve kanser önleyici özelliklere sahip biyoaktif bileşiğe borçludur.

ZERDEÇAL NEDİR?

Zerdeçal, zencefilgiller ailesi içerisinde yer alan sarı çiçekleri ve iri yaprakları olan çok yıllık bir otsu bitki türüdür. Hint safranı olarak da adlandırılan bu bitki, Güney Asya temelli olup tüm dünyaya da buradan yayılmıştır.

ZERDEÇALIN CİLDE FAYDALARI NELER?

Zerdeçal, pigmentasyon sorunlarını

- renk atmasını,

- akneyi,

- yaşlılık lekelerini

- solgun cildi önlemek için yüze maske olarak uygulanan harika bir baharattır.

Cilde maske olarak uygulanan zerdeçal anında etki ederek parlak bir parlaklık verir ve cilde yumuşak ve pürüzsüz bir dokunuş hissi verir.

Birkaç tutam baharatı az miktarda aloe vera jeli ile karıştırarak zerdeçal tozlu yüz maskenizi oluşturabilirsiniz.

Pürüzsüz bir macun haline getirin, ardından hassas göz bölgesinden kaçındığınızdan emin olarak tüm yüzünüze uygulayın. 20 dakika bekletmenizi ve ardından temizleyicinizle durulayın.