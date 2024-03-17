Sütlü Sarı Mercimek Çorbası nasıl hazırlanır? Sütlü Sarı Mercimek Çorbası için gerekli malzemeler neler?

İftar sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan pirinç ve mercimek ile yapabileceğiniz bu çorbayı mutlaka deneyin. Zengin protein ve lifli yapısıyla sofralara farklı bir yorum katan sütlü sarı mercimek çorbası sevdiklerinizi mutlu edecek. Hem pratik hem lezzetli sütlü sarı mercimek çorbası nasıl hazırlanır? Sütlü Mercimek Çorbası için gerekli malzemeler neler?

Sütlü Sarı Mercimek çorbası için gerekli malzemeler…

1 su bardağı sarı mercimek

2 yemek kaşığı pirinç

1 soğan

1 çay bardağı süt

5 su bardağı su

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

2 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için;

1 yemek kaşığı tereyağı

Bir tutam kırmızı biber

Bir tutam nane

Birkaç dal maydanoz

Sütlü Sarı Mercimek Çorbası nasıl hazırlanır?

Sarı mercimeği ve pirinci yıkayın. Tencereye tereyağını, iri doğranan soğanı, sarı mercimeği ve pirinci ekleyip 3 dakika kavurun. Beş bardak suyu ilave ederek kaynatın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp blender ile ezin. Tekrar ocağa alarak kaynatmaya devam edin. Sütü ekleyip hızlıca karıştırın. Bir taşım pişirin ve ocaktan alın. Tuzunu ilave edin. Tereyağı, pul biber ve naneyi tavada kızdırın. Çorbanın üzerine biberli sosu gezdirin. Üzerine maydanoz serpebilirsiniz. Servis yapın. Afiyet olsun.