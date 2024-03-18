Nohutlu Tarhana Çorbası nasıl yapılır? Nohutlu Tarhana Çorbası için gerekli malzemeler neler?

Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarına lezzet ve tat katacak bu tarif tam size göre. Pratik bir şekilde yapabileceğiniz şifa deposu nohutlu tarhana çorbası tarifini sevdikleriniz için mutlaka deneyin.

Nohutlu Tarhana Çorbası için gerekli malzemeler

1 su bardağı nohut

5 yemek kaşığı tarhana

1 yemek kaşığı acı veya tatlı biber salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

5 su bardağı su

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

Bir tutam kırmızı pul biber

Birkaç dal kıyılmış maydanoz

Nohutlu Tarhana Çorbası nasıl hazırlanır?

Nohudu bol suyla yıkayıp suyunu süzün ve su ekleyip haşlayın. Tarhanayı bir kaseye alıp üzerine 1 su bardağı suyu ilave edin ve karıştırın. Tencereye yağını ve tereyağını alıp ısıtın. Salçayı ilave edip kavurun. Tarhana ve haşlanmış nohudu ekleyip karıştırın. Kalan suyu da ekleyin ve karıştırın. Tuzu, karabiberi ve kırmızı pul biber ekleyin. Su kaynayana kadar karıştırın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp sıcak servis yapın. Üzerine kıyılmış maydanoz serpin. Afiyet olsun.