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Drift yapan sürücüye para cezası

Afyonkarahisar’da drift yapan bir sürücüye 20 bin 342 TL para cezası kesildi. 

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 12:02
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Drift yapan sürücüye para cezası
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Afyonkarahisar’da drift yapan bir sürücüye polis tarafından 20 bin 342 TL para cezası uygulandı.

Olay, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, A. G. Sokakta bir aracın drift yaptığı ihbarını alan polis harekete geçti.

Polis bölgede bulunan güvenlik kameralarından tespit ettiği araç sürücüsüne ulaşarak 20 bin 342 para cezası uygulandı.


(Kaynak: İHA)

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