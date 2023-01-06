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Hava atmak için kırmızı ışıkta drift yaptı. Cezayı görünce kalbi duruyordu

Burdur’da traktörüyle cadde üzerinde drift atarken güvenlik kameralarına yakalanan sürücüye 22 bin 757 TL para cezası uygulandı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 19:36
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Traktörüyle drift atan sürücüye 22 bin 757 TL para cezası uygulandı

Hava atmak için kırmızı ışıkta drift yaptı. Cezayı görünce kalbi duruyordu
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Burdur Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı üzerinde, üst geçidin olduğu ışıklarda bir sürücünün traktörle drift attığını tespit eden polis, harekete geçti.

Bahse konu araç ve sürücüsünü takibe alan trafik ekipleri, sürücü İ.G.’yi Topraklık Caddesi üzerinde yakalayıp hakkında işlem yaptı.

SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

Sürücüye drift atmaktan, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan toplamda 22,757 TL idari trafik para cezası uygulandı. Bahse konu araç trafikten 2 ay süreli men edilerek, şahsın sürücü belgesine 2 ay süre ile el konuldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kırmızı ışıkta diğer araçlarla birlikte bekleyen ve en önde olan traktör sürücüsünün bir anda harekete geçip cadde üzerinde drift attığı anlar yer aldı. (İHA)

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