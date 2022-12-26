Hız tutkunlarına kötü haber: Yeni yılla birlikte tarihi zam devreye girecek

Bazı sürücülere göre bir tutku bazılarına göre ise toplumu tehlikeye atmak, trafik terörlüğü, kazaya sebebiyet olarak değerlendirilen drift atmaya büyük ceza kapıda.



Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yüzde 122,93 olarak ilan edilen yeniden değerleme oranı sonrası 9 bin 125 TL olan drift atma cezası 2023 yılında 20 bin 342 TL olacak.



Böylelikle özellikle gençler arasında yaygın olan drift atmanın bedeli oldukça ağır olacak.



DİĞER CEZALAR NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda emniyet kemeri takmamanın cezası, 196 liradan 437 liraya, kırmızı ışıkta geçmenin cezası ise 427 liradan 952 liraya çıkacak.



Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşan sürücülere 952 lira, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşanlara bin 980 lira ve yüzde 50 aşanlara 4 bin 64 lira ceza, alkollü araç kullanmanın cezası da 4 bin 64 lira ile 8 bin 190 lira arasında değişecek.



Alkol testine itiraz etmek 3 bin 836 TL'den 8 bin 551 TL'ye, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak ise 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.



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