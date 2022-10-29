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Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin seçime tek başına gireceğini belirtti. Erbakan, seçimin 2. tura kalması halinde ise, "‘Sandık başına gitmeyin’ diyeceğiz ama ikinci tura inşallah biz kalırız bu tartışmalara gerek olmaz" dedi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 01:11
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Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...

Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tv100'de konuk olduğu programda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Haziran 2023’te yapılması planlanan seçimlere ilişkin konuşan Erbakan, partisinin ‘ittifak’ politikalarını da açıkladı.

İşte Fatih Erbakan'ın açıklamalarından satır başları:

4. İTTİFAK İÇİNDE OLACAKLAR MI?

Aktaş'ın "4. ittifakın içerisinde olabilir misiniz?" sorusuna Erbakan "Daha önce bunu dile getirmiştik, birbirine seçmen kitlesi yakın olan partilerin bir araya gelmesi daha etkili bir ittifak komposizyonu olur daha etkili bir sinerji olur ama bunu fikir olarak söyledik" yanıtını verdi.

"SEÇİME TEK BAŞIMIZA GİRECEĞİZ"

Altılı Masa uzun ömürlü olamayabilir gibi bir düşünce oluyor bizde. Seçime doğru dağılabilir. Biz her iki ittifaka da eşit mesafede olduğumuz ve seçimlere kendi başımıza gittiğimiz için bir taraf dağıldığında sevinecek ya da üzülecek bir durumumuz yok. Biz kendi çalışmamıza bakıyoruz 300 bine yakın üyemizi 500 bine çıkarma hedefimiz var. Şu anda biz ittifakımızı milletle yapıyoruz”

"SANDIK BAŞINA GİTMEYİN DİYECEĞİZ"

Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması ihtimaline ilişkin, "Yeniden Refah tabanı hangi tarafa yönelir?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Bir kısmı bizim gibi desteklemez, iki tarafa da destek olmanın vebal olduğunu düşündüğümüz için ‘Sandık başına gitmeyin’ diyeceğiz ama ikinci tura inşallah biz kalırız bu tartışmalara gerek olmaz" diyerek yanıtladı.

Bir anket İYİ Parti’yi 12 gösterirken öbürü 21 gösteriyorsa, MHP’yi Cumhur İttifakı’nın anketleri %10-11 olarak gösteriyor, Millet İttifakı’na yakın olanlar %6-7 olarak gösteriyor, ‘Refah Partisi’ne oy vereceğiz’ deyince ‘Kararsızlara yazalım’ diyorlar.

Bence geç kaldılar, yıpranma payı diyorlar ama siyasette bu hesap edilerek iş yapılmaz. 6-7 ay geçmiş bir adayda uzlaşamıyorsunuz görüntüsünü veriyor. Akşener’in başka bir aday düşünmesi Kılıçdaroğlu’nun ‘Arkamda mısınız?’ sözleri bir zorluk görüntüsü veriyor.”

"ERDOĞAN'IN KAZANMASINI SON DERECE ZOR GÖRÜYORUM"

Fatih Erbakan, "Erdoğan’ın kazanabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusunu ise,"Son derece zor görüyorum. Anadolu’da seçmenle iç içeyiz, çok ciddi bir ekonomik kriz vurgusu, bunalmışlık artık bir değişim isteğini her yerde görüyoruz" diyerek yanıtladı.

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