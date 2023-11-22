Zeynep Bastık evleniyor mu? Bomba iddia

Şarkıcı Zeynep Bastık'ın sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile evleneceği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Zeynep Bastık evleniyor mu? Bomba iddia

Şarkıları ve sahne performansları ile adından söz ettiren Zeynep Bastık en son doğum günü kutlamasında tercih ettiği konseptle ilgi odağı olmuştu. Roman havası konseptli doğum günüyle çok konuşulan Zeynep Bastık yeni sevgilisini doğum gününde ilan etmişti.

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Zeynep Bastık ile ilgili kulislerde bomba bir iddia konuşulmaya başlandı. İddiaya göre, son zamanların sevilen şarkıcısı Zeynep Bastık, bu cuma günü sürpriz bir düğünle ikinci kez gelin olacak.

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İddiaya göre; düğünü ünlü şarkıcının sevgilisi işletmeci Ali Can Ayyıldız'ın büyük bir gizlilik içinde organize ettiği söyleniyor.

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un kaleme aldığı bugünkü yazı şöyle;
'İşletmeci Ali Can Ayyıldız'ın büyük bir gizlilik içinde organize ettiği konuşulan düğünün mekanı da çok ilginç: Şişli'de bir düğün salonu...

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Ayyıldız, 30. doğum gününü Roman eğlencesiyle kutlayan Zeynep Bastık ile evlenmek için bir Roman düğünü organize etmiş. "Parti yapıyorum" diye davet ettiği dostlarından da Roman konseptine uygun giyinmelerini rica etmiş.

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Eğer iddialar doğruysa –ki bana öyle geliyor- Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız, bu cuma muradına erecek, bize de kerevetine çıkmak kalacak.'

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