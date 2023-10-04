Zeynep Bastık son yatırımı için Komşu'yu seçti

Kıvanç Tatlıtuğ ve Demet Özdemir'den sonra geçtiğimiz günlerde ticarete atıldığı ortaya çıkan Zeynep Bastık da Atina’da konut yatırımı yaptı.

Zeynep Bastık son yatırımı için Komşu'yu seçti

Özel hayatı, dillere pelesenk olan şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Zeynep Bastık, son olarak yeni işiyle ve yaptığı yatırımlarla konuşuluyor.

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Büyük Kahramanmaraş depreminden sonra İstanbul'u terk eden ve doğa ile iç içe yaşamak için Urla'ya yerleşen ünlü şarkıcının, geçtiğimiz günlerde de aldığı arazide lavanta yetiştireceği ortaya çıkmıştı.

ATİNA'DAN EV ALDI

Yatırım yapmaya doymayan ünlü şarkıcı, rotasını komşumuz Yunanistan'a çevirdi.

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Her çıktığı konserden en az 600 bin TL kazanan Bastık, şimdi de Atina'dan ev aldığını duyurdu.

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Boşandıktan sonra yaz tatilini yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile Yunanistan'da geçiren Bastık, gitmişken Atina'dan da kendine ev aldı.

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300 BİN EURO

Eve 300 bin euro ödeyen ünlü şarkıcı, keyfine göre düzenleyeceği yurt dışı yuvası için tadilata başladı. Sevgilisiyle şu an Atina'da olan Bastık, eviyle kendi ilgileniyor.

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