Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan hastalık açıklaması: Hala terapi alıyorum

Onur Aydın'ın haberine göre; Zeynep Bastık ve oyuncu arkadaşı Ali Biçim, önceki gün Rumelihisarı sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. İkili, muhabirlerin sorularını cevapladı.

Deprem korkusu sebebiyle İstanbul'dan Urla’ya taşınan şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9’luk deprem sonrası büyük bir panik yaşadığını ifade etti.

"HÂLÂ BUNUN TERAPİSİNİ ALIYORUM"

Ünlü şarkıcı, deprem korkusunu aşamayan şarkıcı, terapi almaya başladığını söyledi. Deprem korkusunu anlatan Bastık, "Depremi çok net hissettim, bayağı sallandım. İstemsiz bir şekilde büyük bir korku yaşadım ve ağlamaya başladım. Bir yandan hâlâ bunun terapisini alıyorum. Hatay depreminden sonra ciddi bir travma oldu bende. Ara ara tetikleniyorum. Telefonumu depremle alakalı uygulamalar indirdim. Deprem çantası yapacağım ama sürekli unutuyorum. Binama güveniyorum ama ne olacağını bilemeyiz" dedi.

"HER ZAMAN HAYAT YUKARI DOĞRU İVMELENECEK DEĞİL"

Zeynep Bastık, "Kariyerinizde bir düşüş olursa bu sizi nasıl etkiler?" şeklindeki soruya, "Hayat bu. Her zaman hayat yukarı doğru ivmelenecek değil. Düşeriz, kalkarız, ineriz, çıkarız. Hayat böyle bir şey. Kariyerimde elimden geleni yapıyorum. Şirketimle çok güzel çalışıyorum. Dört senedir beraberiz" diye cevap verdi.

"İŞTEN GÜÇTEN ÇOK VAKİT AYIRAMIYORUZ"

Havalar güzel oldukça yürüyüşe çıkacağını söyleyen Bastık, “Bugün Ali ile bir kahvaltı yapıp yürüyelim dedik. Ali ile en son pandemi de maskelerle yürüyüşe çıkmıştık. İşten güçten çok vakit ayıramıyoruz. Yemek yemeyi çok seviyorum. Kilo almak gibi korkum yok, dengeliyorum" ifadelerini kullandı.