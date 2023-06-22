Zeynep Bastık kamerasını açtı ve yine olay oldu

Katıldığı programda konuşan Zeynep Bastık "Depremden sonra bana bir anksiyete geldi. Apartmanların ve insanların arasında kalmaktan bir klostrofobi bastı. Bir de Urla'yı çok seviyorum, orada çok güzel bir hayat da kurdum kendime" demişti.

İstanbul'u terk edip Urla'da kendine doğayla iç içe bir hayat kuran Zeynep Bastık yeni şarkısını çıkarmanın heyecanını yaşıyor.

Keyfi yerinde olan Bastık evinden yaptığı paylaşımlarla zaman zaman dikkat çekiyor. Son olarak şarkısını açıp dans eden şarkıcı ev haliyle dikkat çekti.

Sütyensiz giydiği atleti ve mini şortuyla dans ederek kendinden geçen Bastık hayranlarını mest etti.