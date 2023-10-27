Zeynep Beşerler boşanıyor. 10 yıllık evlilikte ihanet krizi

Emir İçgören ile 10 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu Zeynep Beşerler, ihanet iddiasıyla boşanıyor. Çift, evlerini de ayırdı.

Çağlar Bülent Sansar
Zeynep Beşerler boşanıyor. 10 yıllık evlilikte ihanet krizi

Başarılı oyuncu Zeynep Beşerler, 10 yıl önce Emir İçgören ile nikah masasına oturdu. 7 yaşında bir oğlu bulunan oyuncunun ihanete uğradığı için boşanma kararı aldığı iddia edildi.

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EVLERİ AYIRDILAR

Magazin Online hesabında yer alan habere göre, 10 yıllık evliliğini gözlerden uzak yaşayan Beşerler'in ihanetle sarsıldığı ileri sürüldü.

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Kendisini aldatan eşiyle evlerini ayıran Beşerler, boşanma işlemleri için henüz resmi bir işlem başlatmadı. Çocuğu ve Beşerler ile yaşadığı evden ayrılan İçgören ise Etiler'de bir ev tuttu.

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