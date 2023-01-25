Zeynep Beşerler'den estetik açıklaması. Son haliyle dikkat çekmişti

Oyuncu Zeynep Beşerler, Emir İçgören'le 2013 yılında evlendikten sonra bir süre ekranlara ara vermişti. Bu evliliğinden Kerem adında oğlu olan oyuncunun son hali şaşırttı.

Yeni hali ile dikkat çeken Beşerler, estetik yorumlarına açıklık getirdi.

"BU ARADA YAŞ 43"

Yeni bir fotoğraf paylaşan Beşerler, "Şunu şuraya bıraktım. Yolda, sokakta görürseniz kimdi bu diye düşünmeyin. Bu arada yaş 43 onu da unutmayalım" diye yazdı.