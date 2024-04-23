Zeytin fiyatları çıldırdı. Marka marka son zeytin fiyatları

Zeytin fiyatları çıldırdı. Marka marka son zeytin fiyatları
Kaynak: Ekonomim
Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı zeytin, enflasyondan nasibini aldı. Bazı zeytin markalarında 1 adet zeytinin fiyatı 1 TL'nin üzerine çıktı. İşte marka marka zeytin fiyatları…
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Zeytin fiyatları çıldırdı. Marka marka son zeytin fiyatları 1

Enflasyon ve ekonomik krizin günden güne artması, 2024 yılının başında asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılan zamların da etkisiyle gıda fiyatlarına peş peşe zamlar gelmeye başladı. Sabah kahvaltıların olmazsa olmaz gıdası zeytinin de gelen zamlardan nasibini aldı. Bazı markalarda 1 adet zeytinin fiyatı 1 liranın üzerine çıktı. İşte marka ve çeşitlerine göre zeytin fiyatları…

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Zeytin fiyatları çıldırdı. Marka marka son zeytin fiyatları 2

Siyah Zeytin Fiyatları

200 gram Marmarabirlik lüks siyah zeytin: 28.75 Lira
400 gram Marmarabirlik kuru sele siyah zeytin: 120 Lira
500 gram Marmarabirlik extra siyah zeytin: 117.95 Lira
500 gram Marmarabirlik mega siyah zeytin: 225 Lira

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Zeytin fiyatları çıldırdı. Marka marka son zeytin fiyatları 3

800 gram Marmarabirlik az tuzlu siyah zeytin: 185 Lira
800 gram Marmarabirlik kuru sele siyah zeytin: 195 Lira
1 Kilogram Kavlak kuru sele az tuzlu siyah zeytin: 604.90 Lira
1 Kilogram Kavlak gold gemlik siyah zeytin: 454.90 Lira

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Zeytin fiyatları çıldırdı. Marka marka son zeytin fiyatları 4

250 gram Zeo siyah zeytin: 49.90 Lira
800 gram Zeo siyah zeytin: 79.50 Lira
1 Kilogram Zeo siyah zeytin: 155 Lira
2 kilogram Zeo siyah zeytin: 270 Lira

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Zeytin fiyatları çıldırdı. Marka marka son zeytin fiyatları 5

500 gram İnci siyah zeytin: 74.50 Lira
500 gram İnci salamura yağlı siyah zeytin: 99.50 Lira
800 gram İnci az tuzlu siyah zeytin: 124.50 Lira
1 Kilogram İnci siyah zeytin: 139.50 Lira

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Zeytin fiyatları çıldırdı. Marka marka son zeytin fiyatları 6

1 Kilogram Kaanlar doğal salamura yağlı siyah zeytin: 150 Lira
1.4 Kilogram Kaanlar siyah zeytin: 359 Lira
800 Gram Cem sele siyah zeytin: 125 Lira
500 gram Lio salamura siyah zeytin: 119.50 Lira

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Zeytin fiyatları çıldırdı. Marka marka son zeytin fiyatları 7

800 Gram Lio az tuzlu salamura siyah zeytin: 124.50 Lira
1 Kilogram Lio salamura siyah zeytin: 139 Lira
800 Gram Tukaş yağlı sele siyah zeytin: 164.80 Lira
1 Kilogram Olea Familya siyah zeytin: 199.95 Lira

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Zeytin fiyatları çıldırdı. Marka marka son zeytin fiyatları 8

180 gram Öncü yağlı siyah zeytin: 49.90 Lira
1 Kilogram Öncü yağlı siyah zeytin: 350 Lira
10 Kilogram Öncü yağlı siyah zeytin: 1.829 Lira
2 Kilogram Uluçınar jumbo siyah zeytin: 590 Lira

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Zeytin fiyatları çıldırdı. Marka marka son zeytin fiyatları 9

Yeşil Zeytin Fiyatları

400 gram Tukaş biberli yeşil zeytin: 153.25 Lira
1700 gram Tukaş doğal çizik yeşil zeytin: 350 Lira
1700 gram Tukaş kırma yeşil zeytin: 295 Lira
1 Kilogram Fora biberli yeşil zeytin: 360 Lira

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Zeytin fiyatları çıldırdı. Marka marka son zeytin fiyatları 10

400 gram Fora kırma yeşil zeytin: 115 Lira
160 gram Fora dilimli yeşil zeytin: 75 Lira
200 gram Cem çizik yeşil zeytin: 41.90 Lira
1 Kilogram Cem çizik yeşil zeytin: 180 Lira

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Zeytin fiyatları çıldırdı. Marka marka son zeytin fiyatları 11

240 gram Kaanlar ızgara yeşil zeytin: 74.90 Lira

400 gram Velayir ızgara yeşil zeytin: 92 Lira

285 gram Orgibite ızgara yeşil zeytin: 120 Lira

900 gram Ece ızgara yeşil zeytin: 240 Lira

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