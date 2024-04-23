Zeytin fiyatları çıldırdı. Marka marka son zeytin fiyatları

Enflasyon ve ekonomik krizin günden güne artması, 2024 yılının başında asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılan zamların da etkisiyle gıda fiyatlarına peş peşe zamlar gelmeye başladı. Sabah kahvaltıların olmazsa olmaz gıdası zeytinin de gelen zamlardan nasibini aldı. Bazı markalarda 1 adet zeytinin fiyatı 1 liranın üzerine çıktı. İşte marka ve çeşitlerine göre zeytin fiyatları…