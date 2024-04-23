Zeytin fiyatları çıldırdı. Marka marka son zeytin fiyatları

Enflasyon ve ekonomik krizin günden güne artması, 2024 yılının başında asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılan zamların da etkisiyle gıda fiyatlarına peş peşe zamlar gelmeye başladı. Sabah kahvaltıların olmazsa olmaz gıdası zeytinin de gelen zamlardan nasibini aldı. Bazı markalarda 1 adet zeytinin fiyatı 1 liranın üzerine çıktı. İşte marka ve çeşitlerine göre zeytin fiyatları…
Siyah Zeytin Fiyatları
200 gram Marmarabirlik lüks siyah zeytin: 28.75 Lira 400 gram Marmarabirlik kuru sele siyah zeytin: 120 Lira500 gram Marmarabirlik extra siyah zeytin: 117.95 Lira500 gram Marmarabirlik mega siyah zeytin: 225 Lira
800 gram Marmarabirlik az tuzlu siyah zeytin: 185 Lira800 gram Marmarabirlik kuru sele siyah zeytin: 195 Lira1 Kilogram Kavlak kuru sele az tuzlu siyah zeytin: 604.90 Lira1 Kilogram Kavlak gold gemlik siyah zeytin: 454.90 Lira
250 gram Zeo siyah zeytin: 49.90 Lira800 gram Zeo siyah zeytin: 79.50 Lira1 Kilogram Zeo siyah zeytin: 155 Lira2 kilogram Zeo siyah zeytin: 270 Lira
500 gram İnci siyah zeytin: 74.50 Lira500 gram İnci salamura yağlı siyah zeytin: 99.50 Lira800 gram İnci az tuzlu siyah zeytin: 124.50 Lira 1 Kilogram İnci siyah zeytin: 139.50 Lira
1 Kilogram Kaanlar doğal salamura yağlı siyah zeytin: 150 Lira 1.4 Kilogram Kaanlar siyah zeytin: 359 Lira 800 Gram Cem sele siyah zeytin: 125 Lira500 gram Lio salamura siyah zeytin: 119.50 Lira
800 Gram Lio az tuzlu salamura siyah zeytin: 124.50 Lira1 Kilogram Lio salamura siyah zeytin: 139 Lira 800 Gram Tukaş yağlı sele siyah zeytin: 164.80 Lira1 Kilogram Olea Familya siyah zeytin: 199.95 Lira
180 gram Öncü yağlı siyah zeytin: 49.90 Lira1 Kilogram Öncü yağlı siyah zeytin: 350 Lira 10 Kilogram Öncü yağlı siyah zeytin: 1.829 Lira2 Kilogram Uluçınar jumbo siyah zeytin: 590 Lira
Yeşil Zeytin Fiyatları
400 gram Tukaş biberli yeşil zeytin: 153.25 Lira 1700 gram Tukaş doğal çizik yeşil zeytin: 350 Lira1700 gram Tukaş kırma yeşil zeytin: 295 Lira1 Kilogram Fora biberli yeşil zeytin: 360 Lira
400 gram Fora kırma yeşil zeytin: 115 Lira160 gram Fora dilimli yeşil zeytin: 75 Lira200 gram Cem çizik yeşil zeytin: 41.90 Lira1 Kilogram Cem çizik yeşil zeytin: 180 Lira
240 gram Kaanlar ızgara yeşil zeytin: 74.90 Lira
400 gram Velayir ızgara yeşil zeytin: 92 Lira
285 gram Orgibite ızgara yeşil zeytin: 120 Lira
900 gram Ece ızgara yeşil zeytin: 240 Lira