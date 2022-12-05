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Yaşlanmanın önüne geçiyor. Sivilceleri iyileştiriyor. Neredeyse şifa olmadığı hastalık yok

Zeytin yaprağı çayı şifa dağıtmasıyla biliniyor. Sivilce, yara, yara izi ve lekelerin çok daha hızlı geçmesini sağlayan zeytin yaprağı çayı yaşlanma karşıtı bir etki oluşturmasıyla biliniyor.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 11:50
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Zeytin yaprağı çayının faydaları. Yaşlanmanın önüne geçiyor. Sivilceleri iyileştiriyor

Yaşlanmanın önüne geçiyor. Sivilceleri iyileştiriyor. Neredeyse şifa olmadığı hastalık yok
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İnsanlar gerek hasta olmamak gerekse hasta olduktan sonra şifa bulmak için doğal besinlere yönelmeye devam ediyor. Bunlar birisi olan zeytin yaprağının çayı ise adeta inşalara şifa dağıtıyor.

ZEYTİN NEDİR?

“Avrupa zeytini” anlamında Olea europaea botanik adlı zeytin, zeytingiller Oleaceae familyasından meyvesi yenen ve geleneksel olarak Akdeniz iklimine özgü bir ağaç türüdür. Tür, tüm Akdeniz ülkelerinin yanı sıra Güney Amerika, Güney Afrika, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yetiştirilir. Olea europaea, Olea cinsi için tip türüdür.

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYININ FAYDALARI

- Hücrelerin yenilenmesini hızlandırdığı için düzenli tüketimde cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkilerde bulunuyor. Yaşlanma karşıtı bir etki oluşturuyor

- Sivilce, yara, yara izi ve lekelerin çok daha hızlı geçmesini sağlıyor

- Bağışıklık sisteminin güçlü hale gelmesine yardımcı olur

-Anti- bakteriyel özelliklerinden ötürü vücutta bulunan bakterileri temizler

-Mantar oluşumunun önüne geçer

-Hücrelerin yenilenmesini sağlar

-Sindirim sisteminin rahatlamasına destek olur

-Enerji verir

-Kötü kolesterolü düşürmekte birebirdir

-Kalp sağlığına olumlu etkisi bulunur

-Kronik yorgunluğa çözümdür

- Kilo verdiren özelliği bulunur

-Yaraların hızlıca iyileşmesine destek olur

-Alerjilerin tedavisine yardımcı olur

-Ateş düşürür

-Kan akışını arttırmaya destek olur

-Antioksidan özelliği ile meme, karaciğer ve prostat kanseri gibi kanserlerin düzelmesine olumlu etki eder

-Kas spazmlarını önler

-Merkezi sinir sistemini koruyan özelliği vardır

-Sindirim sistemine olumlu etkide bulunur

-Kilo verdirir

-Kanser riskini en aza indirger

-Mikroorganizmaların büyümesini önler
-Kalp sağlığını destekler

-Kan basıncının düşmesine yardımcıdır

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Zeytin yaprağını aktarlarda bulmanın yanı sıra kişi evde kendi kendine de kurutabilir.

Kurutulmuş yapraklardan 1 yemek kaşığı kadarını 1 su bardağı kaynamış suya atmak ve 10 dakika demlenmesini beklemek önemlidir.

Ardından süzerek, zeytin yaprağı çayı tüketilebilir. Etkisinin görülmesi adına gün içerisinde 3 bardak tüketmek yeterlidir.

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