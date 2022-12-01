Sakın çöpe atmayın. Kelliğe çare oluyor. Kanser riskini azaltıyor

Kış aylarının iç ısıtan lezzeti kestaneyle ilgili özellikler dikkat çekti. Kestane kabuğu suyunun faydaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Kestaneyle ilgili detaylar haberimizde...

KESTANE NEDİR?

Kestane, kayıngiller (Fagaceae) familyasından Castanea cinsini oluşturan ağaçların ve bu ağaçların yenilebilen tohumlarına verilen ad.

KESTANE KABUĞU SUYUNUN FAYDALARI

-Kolestrol ve kan basıncını düzene sokar

-Kanser riskini azaltır

-Kelliğe çare olur

Bunların yanında kestane kabuğuyla saç bakımı için saçların daha canlı olmasını isterseniz, yaklaşık 100 gram kestane kabuğunu, içine su doldurarak bir tencerede kaynatın daha sonra normal oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Elde ettiğimiz suyla saçlarınızı yıkayıp, bir saat bekledikten sonra durulayın. Bu şekilde saçlarınızın daha canlı görünmesi sağlanacaktır.

- Kas sisteminde organizmanın su seviyesini düzenleyip, bunun yanında kansızlığa iyi gelmekte ve kan dolaşımını hızlandırıp, oluşabilecek varisleri engellemektedir.

- Beyinsel ve fiziksel olarak yorgunluklara çok iyi gelmektedir.

- Her 100 gramında yeteri kadar C vitamini bulunmaktadır. Bunun yanında kestanedeki gibi sodyum, potasyum, protein ve şeker içermektedir.

- Kestane kabuğunun suda kaynatılarak hazırlanan suyun etkili derecede ateş düşürücü özelliği bulunmaktadır.

- Kabuklar püre haline getirilip, balla karıştırılırsa iştahsız çocukların, iştahını açtığı bilinmektedir.