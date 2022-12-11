AKP’den zeytinlik talanına izin veren yasa teklifi: Danıştay’ın iptal ettiği düzenleme Meclis gündeminde

Bir süredir hazırlıkları süren ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi tamamlandı. Meclis'e sunulan teklife göre, BOTAŞ’ın Hazine'ye olan tüm borçları, alacaklarına karşılık sayılacak. Özelleştirme döneminde TEDAŞ’a devredilen elektrik fatura borçlarına 5 taksit getirilecek. Teklif, zeytinlik alanlarda madencilik talanına da izin veren bir madde içeriyor.

Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi, Meclis Başkanlığı’na sunuldu. AKP'li milletvekillerinin imzasıyla sunulan teklife göre, BOTAŞ'ın ödenmemiş vergi ve idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları mahsuplaşma yoluyla silinecek.

Mahsuplaşma karşılığında BOTAŞ, 31 Aralık 2022 tarihine kadar oluşacak Hazine’den görevlendirme bedeli alacaklarından vazgeçecek. Teklifin TEDAŞ’a ilişkin maddeleri ise iki farklı düzenlemeyi içeriyor. Buna göre, özelleştirme döneminde TEDAŞ’a devredilen ve 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinebilecek. Dava ve icra işlemleri sona erecek.

TEDAŞ'A BORÇLAR 5 TAKSİTTE ÖDENEBİLECEK

1 Ekim 2021 tarihi itibariyle ödenmemiş ve yapılandırılmamış borçların ana para kısmına ise taksit imkanı sunuluyor. Bunun için abonelerin 2023 yılı eylül ayı sonuna kadar TEDAŞ’a yazılı başvuru yapması gerekecek.

Borçlar, her yılın ekim ayı sonuna kadar 5 eşit taksitle faizsiz olarak ödenecek.

ZEYTİNLİKTE TALANA İZİN

Torba kanun teklifi, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine izin verilmesini de kapsıyor.

Teklife göre, Maden Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, ruhsat sahibi veya rödövansçı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının, izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine, kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca izin verilebilecek.

Zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan tüm masraf ve taleplerden, madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumlu olacak.

Zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda, ilgili sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine izin verilebilmesi için iznin öncesinde aralarında biyolog ve ziraat mühendisinin de bulunduğu uzman kişilerden alınan görüşler doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek alanla eş değer büyüklükte izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik verilmek suretiyle zeytin bahçesi tesis edilmesi zorunlu olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla zeytinlik alanlarda madenciliğe izin veren düzenleme Danıştay tarafından iptal edilmişti.

LİMANLARIN İŞLETME SÜRELERİ 49 YILA UZATILIYOR

Teklifle Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Devlet Demiryollarına ait limanların işletme sürelerinde de düzenlemeye gidiliyor. Bu limanların işletme süreleri 49 yıla kadar uzatılabilecek.